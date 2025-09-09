Nicolás Samayoa necesitó sólo dos palabras para enfurecer a Panamá y decir lo que todos en Guatemala estaban esperando camino al Mundial 2026

La Selección Guatemala logró un valioso empate 1-1 en su visita a la Selección de Panamá, mostrando carácter y dejando una buena impresión en una de las canchas más complicadas de la región.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que generó revuelo fueron las declaraciones de Nicolás Samayoa, quien lanzó un mensaje contundente que seguramente no cayó nada bien entre los panameños.

Óscar Santis no se guardó nada y lanzó la advertencia que Guatemala no esperaba para clasificarse al Mundial 2026: "Actitud"

¿Qué dijo Nicolás Samayoa para enfurecer a Panamá?

Nicolás Samayoa destacó tras el empate ante Panamá que la Selección de Guatemala mostró una actitud distinta y dejó claro que, por momentos, fueron superiores a los canaleros. Dos palabras que evidentemente no gustó en el entorno de la selección canalera.

“Es importante para nosotros venir y sacar un empate en esta cancha que en mi opinión es una de las más complicadas. Creo que sacamos un buen resultado, tuvimos opciones para ganar el partido y es un justo empate“, comentó Nicolás Samayoa.

Nicolás Samayoa – Selección de Guatemala

“Hoy tuvimos una actitud diferente, entendimos que nos estamos jugando una Eliminatoria mundialista, teníamos que demostrar otra imagen ante Panamá y creo que lo logramos,fuimos mejores“, aseveró Nicolás Samayoa tras la igualdad ante los canaleros.

“Al final este resultado nos sirve a nosotros en la tabla como anímicamente, venimos de pasar días muy duros, de pensar que el sueño mundialista se nos puede ir de las manos, pero hoy ante Panamá agarramos fuerzas para darlo todo en estos siguientes partidos“, finalizó Nicolás Samayoa.

¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026?

La Selección de Guatemala disputará su próximo compromiso el 10 de octubre de 2025, cuando visite a Surinam por la tercera fecha de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. El encuentro se jugará en el Dr. Franklin Essed Stadium a partir de las 3:00 de la tarde, hora de Centroamérica.

