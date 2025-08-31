Atención Luis Fernando Tena: Nathaniel Méndez-Laing manda un mensaje que impacta a Guatemala a días de las Eliminatorias

El técnico Luis Fernando Tena reveló la convocatoria de 24 jugadores para encarar el arranque de la última fase de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, un momento crucial para la Selección de Guatemala.

Sobre este anuncio, Nathaniel Méndez-Laing se pronunció con un mensaje motivador en sus redes sociales, mostrando su entusiasmo y compromiso con la Azul y Blanco en la antesala de este importante desafío.

El mensaje de Nathaniel Méndez-Laing para Guatemala

Nathaniel Méndez-Laing dejó claro en sus redes sociales que está listo para afrontar el reto con la Selección de Guatemala en las eliminatorias.

Con un mensaje breve pero contundente: “Let’s go”, acompañado de emoticones de avión y oración, el atacante transmitió su entusiasmo y compromiso con el combinado nacional.

Los números de Nathaniel Méndez-Laing con Guatemala

Los números de Nathaniel Méndez-Laing con la Selección de Guatemala reflejan la importancia que ha ido ganando dentro del equipo. Desde su debut, ha disputado un total de 19 partidos oficiales.

Siendo parte de torneos clave como la Liga de Naciones de la Concacaf, donde acumula 8 apariciones, y la Copa Oro, en la que ha tenido presencia en 4 encuentros, anotando en ambos escenarios.

Nathaniel Méndez-Laing – Selección de Guatemala

Además, ha participado en 4 compromisos de la Clasificación Mundialista y en duelos de la fase previa de la Copa Oro, así como en un amistoso internacional. En total, suma 4 goles vistiendo la Azul y Blanco, consolidándose como una de las piezas ofensivas más determinantes del conjunto chapín.

¿Cuándo juega Guatemala por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Guatemala tras ya tener su lista de convocados se alista para dos compromisos claves en el inicio de la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf. Primero recibirá a El Salvador el jueves 4 de septiembre, en un duelo centroamericano cargado de historia y rivalidad.

Posteriormente, visitará a Panamá el lunes 8 en un reto de alta exigencia frente a una de las selecciones más sólidas de la región. Ambos partidos marcarán el rumbo de la Azul y Blanco en su sueño de llegar al Mundial.