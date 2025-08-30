¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena confirma a sus elegidos para jugar con la Selección de Guatemala

El entrenador Luis Fernando Tena presentó la lista de 24 futbolistas que representarán a la Selección de Guatemala en el inicio de la última fase de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde la Azul y Blanco debutará frente a El Salvador y luego visitará a Panamá.

Tal como se había anticipado, el estratega mexicano incluyó a seis legionarios en la nómina: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Rubio Rubín, Nathaniel Méndez-Laing, Arquímides Ordóñez y Olger Escobar, todos jugadores que militan en el extranjero y que llegan para reforzar al combinado nacional en este crucial arranque.

Además de ellos, 18 futbolistas de la Liga Nacional completan el listado, tras haber trabajado durante las últimas tres semanas bajo la dirección técnica de Tena. La base del grupo combina experiencia con juventud, con la intención de tener un equipo sólido y competitivo en esta etapa definitiva rumbo a United 2026.

Con esta convocatoria, Luis Fernando Tena apuesta por una mezcla de experiencia internacional y talento local para enfrentar dos pruebas exigentes en el inicio de la eliminatoria. La afición guatemalteca espera que esta combinación pueda marcar la diferencia y dar el primer paso hacia el ansiado regreso a una Copa del Mundo.

Convocatoria de Guatemala para enfrentar a El Salvador y Panamá

En la portería estarán Nicholas Hagen, Kenderson Navarro y Fredy Pérez, mientras que en la defensa destacan nombres como Nicolás Samayoa, José Pinto, Aaron Herrera y Stheven Robles, quienes serán piezas claves en la estructura táctica de la Azul y Blanco.

El mediocampo tendrá la labor de darle equilibrio al equipo con jugadores como Rodrigo Saravia, Pedro Altán, José Rosales, Rudy Muñoz y Oscar Castellanos, además del joven legionario Olger Escobar, que recibe la confianza del cuerpo técnico. En ofensiva, Guatemala contará con artilleros como Erick Lemus, Rubio Rubín, Oscar Santis, Darwin Lom, Arquímides Ordóñez y el experimentado Nathaniel Méndez-Laing.