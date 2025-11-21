Es tendencia:
Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala

Este viernes empieza la Jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala y así está la tabla de posiciones.

Xelajú abre este viernes la Jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala.

Este viernes comienza la Jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala, la penúltima fecha de un campeonato que está que arde en los dos extremos de la tabla.

Por un lado, Mixo lidera con 41 puntos, dos más que Municipal y Antigua, sus perseguidores, mientras que por el otro, Comunicaciones sigue en el fondo con 20 unidades, las mismas que Mictlán y apenas una más que Guastatoya, el último.

De todas maneras, este viernes los flahses de los llevará Xelajú, flamante finalista de la Copa Centroamericana, que tras haber agotado las entradas para el duelo definitorio contra Alajuelense y en la previa del primer encuentro, jugará hoy vs. Cobán Imperial.

La tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala

Así marchan las ubicaciones del campeonato.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala. (Guatefútbol)

Así se juega la Jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala

Viernes 21/11

  • 20.00 | Xelajú vs. Cobán Imperial

Sábado 22/11

  • 14.00 | Mixco vs. Achuapa
  • 16.00 | Mictlán vs. Aurora FC
  • 18.00 | Municipal vs. Antigua GFC
Domingo 23/11

  • 15.00 | Malacateco vs. Comunicaciones
  • 17.00 | Guastatoya vs. Marquense

