Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala está entrando en momentos de definición y los partidos se ponen cada vez más calientes.
Este fin de semana se juega la Jornada 20 que tiene a Mixco como único líder con 38 puntos pero seguido muy de cerca por Municipal, escolta con 37.
Comunicaciones, por su parte, sigue peleando en el fondo: actualmente está penúltimo con 20 unidades, aunque en esta jornada todo podría cambiar en la tabla de posiciones.
ver también
Guatemala le pone una condición a Luis Fernando Tena para seguir en la Selección que podría cambiarlo todo: “Hay que ver si acepta”
Así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala en la Jornada 20
Así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala. (Google)
Así se juega la Jornada 20 del Apertura 2025 en la Liga Nacional de Guatemala
Habrá sólo cinco partidos debido a la reprogramación de Municipal vs. Guastatoya que se jugará el miércoles 26.
Sábado 15/11
15.00 | Cobán vs. Malacateco
20.00 | Marquense vs. Mixco
Domingo 16/11
11.00 | Aurora vs. Xelajú
15.00 | Achupa vs. Mictlán
20.00 | Antigua vs. Comunicaciones