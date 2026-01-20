“Se va de Comunicaciones”: Fantasma Figueroa pierde a otra figura antes del debut en el Clausura 2026 de Guatemala

A pocas horas del inicio del Clausura 2026, Comunicaciones FC al mando del Fantasma Figueroa vuelve a quedar en el centro de la noticia ante una nueva baja sensible que golpea la planificación del equipo.

La inminente salida de Darwin Lom representa otro contratiempo para el proyecto encabezado por Fantasma Figueroa, que ve cómo pierde una pieza importante incluso antes del debut oficial en el Clausura 2026.

La situación de Darwin Lom

Según informó el periodista Byron Oliva, el caso de Darwin Lom continúa abierto pese a que el jugador ya habría llegado a un acuerdo para vincularse de inmediato con The Strongest.

No obstante, Oliva aclaró que el club boliviano aún no se ha puesto en contacto oficialmente con Comunicaciones FC.

¿Qué piden Los Cremas?

Según explicó el periodista Byron Oliva, la postura de Comunicaciones FC es clara y no admite negociaciones parciales: si Darwin Lom desea salir del club, el equipo interesado deberá pagar la cláusula de rescisión en su totalidad.

En ese sentido, Oliva detalló que ahora será cuestión de horas para que The Strongest se comunique formalmente y haga efectivo el pago, un escenario que refuerza la idea de que la salida del delantero de los Cremas es prácticamente un hecho.

“La condición de Comunicaciones es una: si se quiere ir, que pague la cláusula de rescisión completa. Será cuestión de horas para que The Strongest se contacte y haga efectivo el pago, por lo que es un hecho que Darwin Lom se va de Comunicaciones”, compartió el periodista. Byron Oliva

Sin embargo, por otra parte el periodista Juan Carlos Gálvez aclaró que la salida de Darwin Lom de Comunicaciones FC aún no está cerrada, ya que el club mantiene condiciones claras para autorizar el traspaso.

Según explicó, la directiva crema exige el pago íntegro de $100.000 para permitir su marcha a Bolivia, y hasta el momento el club interesado no ha confirmado si asumirá dicha cifra

