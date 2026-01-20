La salida de Gerson Torres: el presidente de Saprissa confirma la noticia que todos querían saber en Tibás

En Tibás se respiraba expectativa ante los constantes rumores sobre el futuro de Gerson Torres, una de las piezas con más regularidad del plantel morado.

Sin embargo, en medio de las especulaciones, el presidente de Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, decidió tomar la palabra y aclarar el panorama, confirmando una información clave que la afición esperaba conocer para este torneo.

ver también Saprissa le abre las puertas: futbolista se quiere ir y solo falta el “ok” de su nuevo club

¿Qué dijo el presidente de Saprissa sobre Gerson Torres?

Durante su participación en Radio Columbia, el presidente de Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, se refirió a los rumores en torno a Gerson Torres y fue claro al desmentir una posible salida en este semestre.

El jerarca explicó que las versiones surgieron a raíz de algunas oportunidades internacionales que han aparecido, aunque aclaró que ninguna cumple con las expectativas del club ni del propio jugador.

Presidente de Deportivo Saprissa, Roberto Artavia

Por lo que, tras conversaciones recientes, confirmó que Torres forma parte de la planilla morada para el actual torneo.

Publicidad

Publicidad

“¿Gerson Torres? “Los rumores son porque han salido un par de oportunidades internacionales, ninguna del nivel que hemos aspirado o el jugador mismo aspirado. Hasta donde yo sé, de mi última conversación con Erick, Gerson es jugador de nuestra planilla para este semestre”, afirmó de manera contundente el presidente del Saprissa, Roberto Artavia.

Gerson Torres – Deportivo Saprissa

Publicidad

Una gran noticia para Saprissa

De esta manera, Roberto Artavia puso fin a las especulaciones y llevó tranquilidad al entorno morado al confirmar que Gerson Torres continuará defendiendo la camiseta de Deportivo Saprissa durante el presente semestre.