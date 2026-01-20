“Una opción importante”: Cartaginés podría sorprender a Alajuelense con refuerzos de último momento

El Club Sport Cartaginés se alista para uno de los partidos más exigentes del arranque del campeonato. Este miércoles, los brumosos recibirán a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio José Rafael “Fello” Meza, con la ilusión de mantener su buen momento y dar un golpe sobre la mesa ante uno de los grandes del país.

De cara a ese compromiso, en la Vieja Metrópoli no descartan una sorpresa de último momento. El club se encuentra a la espera de una resolución clave por parte de Migración, que podría habilitar a varios refuerzos extranjeros justo a tiempo para el choque ante la Liga.

Cartaginés podría contar con sus refuerzos extranjeros

En conferencia de prensa, Greivin Mora explicó la situación y dejó abierta la posibilidad de que el cuerpo técnico cuente con nuevas alternativas: “El caso de los extranjeros, pues estamos esperando nada más que Migración dé el aval para que ellos puedan quedar inscritos y estar habilitados. Puede ser que sea el día de hoy o el día de mañana, incluso antes, y ya puedan estar disponibles para que el cuerpo técnico los tenga contemplados para el miércoles”.

Mora añadió que los futbolistas ya trabajan con normalidad junto al resto del plantel y que su presencia podría fortalecer al equipo: “Ellos están incorporados de lleno con el equipo y solo estamos esperando eso. En el momento en que estén habilitados, creo que van a ser considerados por el profe como una opción importante para que el equipo crezca y compita aún más”.

Cartaginés espera la aprobación de sus fichajes extranjeros. (Foto: Cartaginés)

Los jugadores que se mantienen a la espera del aval migratorio son Enzo Fernández, Juan Carlos Gaete y Ricardo Márquez, quienes podrían quedar inscritos y debutar con la camiseta brumosa en las próximas jornadas del campeonato, o incluso en el duelo ante Alajuelense si el trámite se resuelve a tiempo.

Así, Cartaginés no solo se prepara para enfrentar a la Liga con lo que ya tiene, sino que también mantiene abierta la puerta a refuerzos inesperados, un factor que podría cambiar el panorama del partido en el Fello Meza.