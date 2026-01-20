Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Una opción importante”: Cartaginés podría sorprender a Alajuelense con refuerzos de último momento

A horas del partido entre Alajuelense y Cartaginés, los Brumosos podrían sumar refuerzos de lujo que no estaban en los planes de los manudos.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Cartaginés promete sorprender a Alajuelense.
Cartaginés promete sorprender a Alajuelense.

El Club Sport Cartaginés se alista para uno de los partidos más exigentes del arranque del campeonato. Este miércoles, los brumosos recibirán a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio José Rafael “Fello” Meza, con la ilusión de mantener su buen momento y dar un golpe sobre la mesa ante uno de los grandes del país.

De cara a ese compromiso, en la Vieja Metrópoli no descartan una sorpresa de último momento. El club se encuentra a la espera de una resolución clave por parte de Migración, que podría habilitar a varios refuerzos extranjeros justo a tiempo para el choque ante la Liga.

Cartaginés podría contar con sus refuerzos extranjeros

En conferencia de prensa, Greivin Mora explicó la situación y dejó abierta la posibilidad de que el cuerpo técnico cuente con nuevas alternativas: “El caso de los extranjeros, pues estamos esperando nada más que Migración dé el aval para que ellos puedan quedar inscritos y estar habilitados. Puede ser que sea el día de hoy o el día de mañana, incluso antes, y ya puedan estar disponibles para que el cuerpo técnico los tenga contemplados para el miércoles”.

Mora añadió que los futbolistas ya trabajan con normalidad junto al resto del plantel y que su presencia podría fortalecer al equipo: “Ellos están incorporados de lleno con el equipo y solo estamos esperando eso. En el momento en que estén habilitados, creo que van a ser considerados por el profe como una opción importante para que el equipo crezca y compita aún más”.

Cartaginés espera la aprobación de sus fichajes extranjeros. (Foto: Cartaginés)

Cartaginés espera la aprobación de sus fichajes extranjeros. (Foto: Cartaginés)

Los jugadores que se mantienen a la espera del aval migratorio son Enzo Fernández, Juan Carlos Gaete y Ricardo Márquez, quienes podrían quedar inscritos y debutar con la camiseta brumosa en las próximas jornadas del campeonato, o incluso en el duelo ante Alajuelense si el trámite se resuelve a tiempo.

Publicidad
“Regresar a casa”: Alajuelense se emociona con el mensaje de una figura recordada que volverá a vestir el uniforme rojinegro

ver también

“Regresar a casa”: Alajuelense se emociona con el mensaje de una figura recordada que volverá a vestir el uniforme rojinegro

＂Cualquier sorpresa＂: Greivin Mora le apunta a José Giacone antes del duelo entre Cartaginés y Saprissa

ver también

＂Cualquier sorpresa＂: Greivin Mora le apunta a José Giacone antes del duelo entre Cartaginés y Saprissa

Así, Cartaginés no solo se prepara para enfrentar a la Liga con lo que ya tiene, sino que también mantiene abierta la puerta a refuerzos inesperados, un factor que podría cambiar el panorama del partido en el Fello Meza.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Arranca el Clausura 2026 en Guatemala: así se juega la primera fecha de la Liga Nacional
Guatemala

Arranca el Clausura 2026 en Guatemala: así se juega la primera fecha de la Liga Nacional

Alajuelense y Saprissa siguen sin ganar: la tabla de posiciones del Clausura 2026
Costa Rica

Alajuelense y Saprissa siguen sin ganar: la tabla de posiciones del Clausura 2026

Pérez Zeledón vs. Alajuelense: ¿a qué hora juegan y cómo ver el partido?
Liga Deportiva Alajuelense

Pérez Zeledón vs. Alajuelense: ¿a qué hora juegan y cómo ver el partido?

Giacone expone el grave error de Saprissa
Costa Rica

Giacone expone el grave error de Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo