Arquimides Ordóñez definió el equipo en el que jugará para el 2026

El delantero Arquimides Ordóñez ya conoce su rumbo para el 2026, luego de finalizar su etapa competitiva del año con el Loudoun United FC, club de la United Soccer League (USL) de Estados Unidos. El atacante guatemalteco, cuya proyección ha crecido notablemente en los últimos meses, vuelve a ser noticia tras los múltiples rumores que lo habían vinculado incluso con el Municipal, algo que siempre fue falso.

ver también Dan marcha atrás: La Fedefut interpuso una sanción histórica e inmediatamente tuvo respuesta de los afectados

El cuadro del Loudoun tomó una postura firme respecto al futuro del guatemalteco. El club anunció oficialmente que renovó el contrato del atacante, lo que deja claro que la institución confía plenamente en su crecimiento y potencial para la próxima temporada. La decisión elimina cualquier especulación sobre un posible retorno a la liga guatemalteca y reafirma que la apuesta del equipo estadounidense es a largo plazo.

Desde su llegada hace unos meses, Ordóñez aprovechó cada oportunidad para consolidarse. Disputó 12 partidos entre la USL, los Playoffs y la USL Cup, en los que logró anotar cuatro goles, aunque no sumó asistencias. Aun así, su impacto dentro del esquema ofensivo fue evidente, demostrando desequilibrio, movilidad y un instinto goleador que lo mantienen como uno de los jóvenes más prometedores del fútbol chapín.

La renovación no solo representa estabilidad contractual, sino también un voto de confianza para su desarrollo en un entorno competitivo. La USL ha sido una plataforma clave para futbolistas que buscan dar un salto a ligas superiores, y el caso de Quimi, como es conocido, no parece ser la excepción. Sus actuaciones han llamado la atención de entrenadores y analistas que ven en él un proyecto todavía en expansión.

Ordóñez el llamado a liderar la Selección de Guatemala

En el plano internacional, Ordóñez fue parte de los últimos compromisos de la Selección de Guatemala en la Eliminatoria Mundialista, donde dejó buenas sensaciones pese al difícil cierre del proceso. Su presencia aportó intensidad y opciones en ataque, confirmando que el cuerpo técnico lo considera una pieza importante para el futuro inmediato del combinado nacional.

ver también En picada: Concacaf da mala noticia a la Selección de Guatemala luego de no clasificar a la Copa del Mundo del 2026

Con apenas 22 años, el delantero se perfila para convertirse en uno de los líderes del próximo ciclo mundialista. Su continuidad en Estados Unidos, sumada a su madurez competitiva y su creciente influencia en la selección, posicionan a Arquimides Ordóñez como uno de los futbolistas guatemaltecos con mayor proyección rumbo al nuevo proceso internacional.

Publicidad