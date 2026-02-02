“Bienvenido”: Fernán Faerron firmó contrato con un grande de Costa Rica cuando todo indicaba que su futuro estaba en Europa

Cuando todos esperaban que el futuro de Fernán Faerron quedara sellado en un equipo europeo, se confirmó una noticia que sacude a todo el fútbol de Costa Rica: el defensor de 25 años seguirá jugando en la Liga Promérica.

Días atrás, la agencia No Limit & Belhasa Sports, que representa al futbolista, salió a aclarar los rumores que lo vinculaban a distintos equipos con un comunicado en el que afirmaron: “Fernán tiene un acuerdo cerrado con un club en Europa, con el cual se ha mantenido contacto directo y que ha sido visitado recientemente por el propio jugador”.

En esa misma línea, este lunes el periodista Kevin Jiménez aseguró que el defensor estaba muy cerca de recalar en la segunda división de España. “Me dicen que está cerrado ya en España, Córdoba, Málaga o Almería, segunda división”, comentó en el programa Seguimos, añadiendo que Faerron podría salir cedido a otro club en el inicio de su contrato.

El anuncio oficial que nadie vio venir

Sin embargo, horas después de esas declaraciones, el Club Sport Cartaginés sacudió el mercado de fichajes al presentar oficialmente a Faerron como el último refuerzo de Amarini Villatoro para el Torneo Clausura 2026.

“¡Bienvenido Faerron! El defensor, Fernán Faerrón, es nuestro nuevo refuerzo”, anunció el cuadro de la Vieja Metrópoli de manera sorpresiva a través de sus canales oficiales.

Todavía resta resolver si el zaguero llegó a Cartaginés en condición de cedido desde algún club europeo, como se había mencionado que podía suceder, o si aquel acuerdo nunca terminó de cerrarse y su ficha pertenece en su totalidad a la directiva blanquiazul.

Mientras tanto, lo concreto es que Faerron continuará su carrera en Costa Rica y defenderá el uniforme de su tercer club grande a nivel nacional, tras haber pasado por Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano