El mensaje de Óscar Santis tras el filoso dardo que le tiró Aurora durante la semifinal contra Antigua y se volvió viral en Guatemala

Óscar Santis quedó en el ojo del huracán después del partido en el que Antigua GFC se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura 2025. El futbolista no solamente cautivó a su afición, sino que generó mucha furia en la vereda opuesta.

Los Coloniales derrotaron a Aurora por 5-2 en el global, tras el 4-2 conseguido en la noche del miércoles. Entre tanto movimiento por las anotaciones, llamó la atención un dardo que la visita le lanzó a Santis en uno de los últimos posteos.

“Gol de Óscar Santis para Antigua GFC. Ah, pero contra Panamá…”, publicaron desde las redes aurinegras para el 1-0 parcial. Una vez finalizados los 90 minutos de juego, con el boleto a la final en su cartera, Santis no dudó en dar respuesta.

Óscar Santis le responde a Aurora: gol, festejo y posteo con Antigua GFC en la final

Óscar Santis también se movió con velocidad en sus redes sociales. A través de una Instagram Storie, publicó una fotografía de su festejo para el 1-0 parcial tan criticado por Aurora. Lo hizo junto a dos emojis para responder al dardo recibido.

Después del primer gol de Antigua GFC, apareció un reclamo que puso sobre la mesa aquel partido en el que Panamá le ganó 3-2 a Guatemala por Eliminatorias al Mundial 2026. El recuerdo llegó como un dardo por parte de los aurinegros.

En aquel encuentro se le reprochó a Santis una supuesta actitud pasiva con la que se tomó el fatídico resultado. Finalizado el cotejo, algunos aficionados se enfurecieron tras verlo sonriente y despreocupado, cerca de Orlando Mosquera.