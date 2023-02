La increíble racha de victorias de Xelajú en el Clausura 2023 de la Liga Nacional de Guatemala ha llegado a su fin. Luego de siete de ellas, los actuales líderes del torneo dejaron escapar puntos tras igualar 0-0 contra Antigua GFC en el Mario Camposeco.

Amarini Villatoro, entrenador de los superchivos, se mostró molesto al respecto en la conferencia de prensa post-partido. En ella, le apuntó principalmente a sus dirigidos y a la distracción que les supone, según él, los festejos por el 81° aniversario de la institución.

“Me preocupa todo el entorno del aniversario. Personalmente no me gusta este tipo de distracciones para los jugadores“, expresó primeramente quien fuera seleccionador de Guatemala. En esa misma línea, prosiguió: “Es un torneo jugando domingos y miércoles, donde el jugador tiene que estar concentrado en los partidos. Hubo mucha distracción estos días, no es pretexto, pero en gran parte del grupo hay mucha inmadurez todavía en los jugadores“.

Con relación a eso último, explicó: “No saben todavía asimilar este tipo de experiencias. Este tipo de distracciones no son buenas. Entiendo que tienen que estar los jugadores, pero es una forma que aún deben asimilar con las actividades extracancha“.

Finalmente, reiteró: “Tenemos muchos jugadores que todavía son inmaduros y esto los confunde, tienen que ir aprendiendo de todas estas situaciones y aprender a convivir dentro de un entorno con estas actividades“.