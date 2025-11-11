La Inteligencia Artificial confirma si Honduras se va a clasificar al Mundial 2026 antes de enfrentar a Costa Rica

La Selección de Honduras afrontará una instancia decisiva en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, disputando su última doble jornada con la misión de asegurar el boleto.

Sobre este escenario, los catrachos deberán medirse a Nicaragua y Costa Rica, dos duelos que definirán su destino en la Copa del Mundo de 2026.

En ese contexto, desde Fútbol Centroamérica recurrieron a la inteligencia artificial para proyectar si la Bicolor logrará sellar su clasificación antes de enfrentarse a los ticos.

¿Honduras se va a clasificar al Mundial 2026 antes de enfrentar a Costa Rica?

Antes del decisivo cierre de las Eliminatorias, la inteligencia artificial fue consultada para anticipar el panorama y determinar si Honduras podría sellar su boleto al Mundial antes del duelo directo frente a Costa Rica.

“No, según la proyección, Honduras cumplirá fuera de casa y logrará vencer a Nicaragua, mientras que Costa Rica también hará valer su condición y sumará tres puntos ante Haití“, compartió la IA.

“Con ambos resultados, la diferencia de dos unidades entre las dos selecciones se mantendría intacta, dejando todo servido para un cierre electrizante en la última fecha entre ambas“, sentenció la IA.

Ese panorama deja todo encaminado a una auténtica final entre Costa Rica y Honduras, un choque donde no habrá margen para errores y en el que ambos equipos se jugarán su futuro rumbo al Mundial de 2026.