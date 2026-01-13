Lo confirmó Gerardo Paiz: el nuevo salario de Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2030

A pesar del duro revés que significó no clasificar al Mundial 2026, en la FFG (Federación Nacional de Fútbol de Guatemala) quedaron satisfechos con el trabajo de Luis Fernando Tena y le acercaron una oferta de renovación para que siga al mando de la Selección Mayor con miras a la próxima Copa del Mundo.

Después de tomarse un tiempo para analizarlo, a pesar del interés de Costa Rica, el técnico mexicano aceptó las condiciones que le propuso la entidad presidida por el ingeniero Gerardo Paiz. Y actualmente, se encuentra en el CAR preparando el amistoso contra Canadá de este sábado 17 de enero, que marcará la continuidad de un proceso iniciado hace casi cuatro años.

Uno de los puntos centrales del nuevo contrato de Tena tiene que ver con su salario, para el cual se acordó una rebaja significativa en el primer año debido a la poca actividad que tendrá la Selección de Guatemala: con el Mundial en el medio, jugará amistosos y la Liga de Naciones de la Concacaf en septiembre y, posiblemente, noviembre.

El nuevo salario de Luis Fernando Tena en Guatemala

Según confirmó este martes Gerardo Paiz durante una entrevista con el programa “Super Deportivo” de Emisoras Unidas, Luis Fernando Tena accedió a reducir su sueldo un 35% con respecto al que ganaba anteriormente: “Se le irá subiendo conforme pasen los años. Ganará menos de lo que estaba ganando”.

ver también “Nos botó”: Pin Plata le señala a Luis Fernando Tena el mayor pecado de Guatemala rumbo al Mundial 2026

Es decir, si se toma como referencia la información publicada por la FFG en marzo de 2024, el entrenador mexicano ganaba Q377,150. Incluyendo descuentos, la cifra baja a, aproximadamente, Q344 mil (43 mil dólares). Si a este monto final se le resta el porcentaje indicado por Paiz, su ganancia mensual actualizada rondaría los $28 mil.

El federativo aclaró también que el pago “no sale de los impuestos que la gente paga, sale de un dinero que da la FIFA para el fútbol”. Y llevó tranquilidad con respecto a la salud financiera de la Federación: “Estamos estables, no tenemos grandes ganancias, pero lo que da FIFA y Concacaf, más lo de los patrocinadores, ayudan a que se mantenga”.

Publicidad

Publicidad

Luis Fernando Tena ya trabaja junto a los seleccionados de cara al amistoso contra Canadá. (Foto: FFG)

“Esperemos que ahora el profe Tena con más tiempo logre lo que estamos buscando, (…) quiere una revancha y en este proceso quiere cumplirle a Guatemala“, finalizó Paiz en referencia al Mundial 2030.