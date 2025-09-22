La Selección de Guatemala se alista para disputar los dos partidos más importantes del ciclo de Luis Fernando Tena. Visitará a Surinam y luego viajará a El Salvador para cerrar la doble fecha de Eliminatorias camino al Mundial 2026 en el mes de octubre.

De sumar una victoria, la Azul y Blanco tiene con qué ilusionarse teniendo en cuenta que cerrará las últimas dos jornadas como local. Para los compromisos más cercanos, Luis Fernando Tena ya tiene la lista confirmada con legionarios incluidos.

Este lunes, comenzaron los trabajos aquellos futbolistas del medio local que fueron cedidos por los equipos de la Liga Nacional. En total son 18 los que concentrarán hasta el 15 de octubre. Días antes del duelo con Surinam, se incorporarán los legionarios.

Para esta doble fecha, Tena convocará a 24 futbolistas. Con 18 locales, seis serán los que vendrán desde afuera. Estos serán, según la información del Tiki Taka, Rubio Rubín, Arquímides Ordóñez, Nathaniel Méndez-Laing, Olger Escobar, Nicholas Hagen y Aarón Herrera.

De esta manera, el técnico no tendrá en cuenta a Matt Evans ni a Damián Rivera, quienes habían formado parte en la lista de la Copa Oro 2025. El de LAFC está teniendo continuidad con el equipo filial, mientras que Rivera sufrió una lesión en uno de los meniscos. De todas formas, no iba a ser convocado si estaba en condiciones.

La lista completa de Guatemala para enfrentar a Surinam y El Salvador

Con los 18 confirmados en el plano nacional y los seis legionarios, estos serán los 24 definitivos que intentarán sacar resultados en ambos juegos como visitante.

Porteros : Nicholas Hagen (Columbus Crew), Luis Morán (Antigua GFC) y Kenderson Navarro (Municipal)

: Nicholas Hagen (Columbus Crew), Luis Morán (Antigua GFC) y Kenderson Navarro (Municipal) Defensas : Aarón Herrera (DC United), Oscar Castellanos, José Ardón (Antigua GFC), Nicolás Samayoa (Municipal), José Pinto y Stheven Robles (Comunicaciones).

: Aarón Herrera (DC United), Oscar Castellanos, José Ardón (Antigua GFC), Nicolás Samayoa (Municipal), José Pinto y Stheven Robles (Comunicaciones). Volantes : Olger Escobar (Montreal CF), José Rosales, Oscar Castellanos (Antigua GFC), Jonathan Franco, Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz (Municipal), Kevin Ramírez (Malacateco) y Elmer Cardoza (Xelajú)

: Olger Escobar (Montreal CF), José Rosales, Oscar Castellanos (Antigua GFC), Jonathan Franco, Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz (Municipal), Kevin Ramírez (Malacateco) y Elmer Cardoza (Xelajú) Delanteros: Rubio Rubín (Charleston Battery), Arquímides Ordóñez (Loudoun United), Nathaniel Méndez-Laing (MK Dons), Oscar Santis (Antigua GFC), Darwin Lom y Erick Lemus (Comunicaciones)