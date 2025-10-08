Tras los pasos de Marvin Ávila Jr: otro juvenil de la Selección de Guatemala se irá a uno de los clubes que más talento exporta a Europa

En los últimos días, Marvin Ávila Jr. fue noticia en Guatemala debido a su inminente partida al fútbol brasilero: se habló de Gremio como posible destino, pero, finalmente, trascendió que el equipo que habría tomado ventaja en las negociaciones es São Paulo.

Esta noticia llenó de ilusión a los aficionados de Antigua GFC, que venían de alegrarse por la salida de Santiago Garzaro a Club León de México para realizar una prueba que podría cambiar su carrera. Sin embargo, no son los únicos juveniles del club con chances de convertirse en legionarios.

Otro seleccionado de Guatemala se irá a Independiente del Valle

Según informó el medio Chapín Soccer, el futbolista Selvin Saúl Sagastume también se irá a prueba a un equipo con fuerte presencia en Sudamérica y gran capacidad para exportar futbolista al extranjero, sobre todo a Europa: Independiente del Valle de Ecuador.

Sagastume tiene 17 años, pero debutó a los 13 en Primera División vistiendo los colores de Nueva Concepción. De ahí pasó a Antigua en 2022, donde se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 —disputó 8 partidos y aportó una asistencia— y también de la categoría especial junto a Marvin Ávila Jr.

Estos títulos representan un orgullo para su familia, ya que su padre, Rony Sagastume, llegó a jugar en Antigua. Además, el mediocampista de buena pegada de media distancia viene siendo parte de las diferentes selecciones juveniles de Guatemala. Actualmente, está con la Sub-23 que prepara Willy Olivera para afrontar los Juegos Deportivos Centroamericanos.

Selvin Sagastume celebra el gol que le anotó a la Sub-23 de Honduras en un amistoso celebrado el 25 de septiembre. (Foto: Andrés ADF)

Sagastume se irá a Independiente del Valle a finales de octubre, cuando finalice dicha competición. Y dependerá de él ganarse un lugar o no en las filas de los dos veces campeones de la Copa Sudamericana, que se caracterizan por su gran trabajo en sus fuerzas básicas.

En ese sentido, Michell Deller, dueño del equipo ecuatoriano, le dijo al medio argentino Olé: “Tratamos hace diez años que todas las categorías jueguen un torneo internacional todos los años, entonces tienen mucha más exposición, tanto para que les miren y para que los chicos se vayan fogueando”. Por lo que al canterano antigüeño se le podrían abrir más puertas en caso de quedar.