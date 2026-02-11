“Acuerdo finalizado”: anuncian la noticia que todos esperaban en Honduras tras la llegada de Francis Hernández

La selección de Honduras tiene mucho trabajo que hacer luego de no clasificar al Mundial 2026. Confiando en el proceso de 2030 han nombrado al español Francis Hernández como director deportivo.

Una de las primeras decisiones de Francis es que le abre la puerta al regreso a Edrick Menjívar y Andy Najar. También ha hablado de Keyrol Figueroa.

Su misión antes de eso es concretar el nuevo entrenador, que tomará el puesto que dejó Reinaldo Rueda. Honduras tiene en el radar al español Jesús Casas y Pedro Troglio.

Ahora bien, desde Legión Catracha, página con información muy fiable, ha detallado que dentro de la gestión de Hernández uno de los amistosos sería contra Argentina.

Hace unas semanas se informó que el amistoso estaba cancelado en gran parte porque Honduras no tenía DT, pero ahora se reabre la posibilidad.

“Informan que Argentina está finalizando un acuerdo para jugar contra Honduras en Kyle Field en College Station, Texas, como partido previo a la Copa del Mundo”.

El duelo se jugará en el mes de junio días antes del inicio del Mundial. Argentina debuta el 16 de Junio ante Argelia.

Recordemos que la albiceleste que lidera Lionel Messi ya jugó contra Honduras previo a Qatar 2022 donde por fin quedaron campeones del mundo. En los próximos días habrá más noticias.

