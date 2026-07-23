Saprissa, Alajuelense, Herediano o Cartaginés: qué plantel del Apertura 2026 es el más caro

En el inicio del Apertura 2026, comparamos la plantilla y sus valores de los cuatro grandes de Costa Rica.

Este jueves 24 de julio se dio inicio al Torneo Apertura 2026. El campeón del Clausura, el Club Sport Herediano, inició su defensa en esta nueva temporada recibiendo a Puntarenas en el Carlos Alvarado. El Team terminó igualando por 1-1 en esta primera jornada.

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Este viernes, será el turno del Deportivo Saprissa que hará de local contra Pérez Zeledón. Además, el sábado le tocará a los otros dos grandes. Cartaginés recibe al debutante Inter San Carlos y la Liga Deportiva Alajuelense visita a Sporting.

Con el certamen recién comenzado, comparamos a los cuatro equipos grandes de Costa Rica en cuanto a las planillas que tiene cada uno y cuál es la más cara del campeonato nacional.

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Alajuelense tiene la plantilla más costosa de Costa Rica

El que tiene el plantel más valioso es Alajuelense, que le saca una gran diferencia al resto de los clubes ticos. Según el sitio especializado en valores Transfermarkt, el equipo que comanda Ismael Rescalvo tiene un precio de 11.15 millones de euros. El jugador más costoso es Santiago Van der Putten, que vale 1 millón de euros.

Luego, le sigue el Cartaginés con 7.05 millones de euros. La figura más costosa del plantel brumoso es Luis Olivas, defensor mexicano que tiene un valor de 1.2 millones de euros y llegó en este último mercado de fichajes.

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En el tercer lugar, aparece Herediano con un total de 5.85 millones de euros con Randall Leal como la figura de mayor valor (700 mil euros). Debajo se encuentra Saprissa, que suma en su plantel un total de 4.93 millones de euros. Sebastián Acuña es el más valioso con 400 mil euros.