Joven promesa de Costa Rica jugará con uno de los grandes de España

Atlético de Madrid confirmó este domingo la incorporación de la guardameta costarricense Génesis Pérez, quien con apenas 21 años inicia una nueva etapa en su carrera al convertirse en jugadora del conjunto colchonero. La portera llega procedente del fútbol universitario de Estados Unidos y se convierte en una de las grandes apuestas del club para el futuro.

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La arquera comenzó su formación en la Universidad de Florida Central, donde destacó por sus actuaciones bajo los tres palos, desempeño que le permitió dar el salto de Costa Rica al fútbol profesional europeo. El club español informó que la internacional costarricense firmó un contrato de larga duración y defenderá la portería rojiblanca hasta el 30 de junio de 2029.

Génesis Pérez inicia un nuevo reto en el fútbol español

Tras hacerse oficial su fichaje, la guardameta no ocultó su felicidad por llegar a una de las instituciones más importantes del fútbol femenino europeo. “Estoy demasiado encantada, emocionada de formar parte de esta gran familia“, expresó Génesis Pérez en sus primeras declaraciones como nueva futbolista del Atlético de Madrid.

La entidad madrileña también destacó la rápida evolución de la costarricense, quien debutó con la Selección Nacional de Costa Rica cuando apenas tenía 16 años, consolidándose desde muy joven como una de las principales promesas del país en su posición.

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En su recorrido internacional, Pérez formó parte de la Selección Sub-20 que disputó los Mundiales de Costa Rica 2022 y Colombia 2024. Además, integró la Selección Mayor que representó al país en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023, acumulando experiencia en los escenarios más importantes del fútbol femenino.

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Ahora, la portera costarricense tendrá el desafío de competir por la titularidad con la experimentada Lola Gallardo, referente del conjunto rojiblanco. La llegada de Génesis Pérez se produce pocos días después de la salida de la también costarricense Priscilla Chinchilla, quien dejó el club en busca de mayor continuidad, mientras otra futbolista tica toma el relevo en el Atlético de Madrid.