Aaron Herrera rompe el silencio y deja contundente mensaje tras ser cuestionado en la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala no pudo comenzar con el pie derecho la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, luego de caer 0-1 contra El Salvador, resultado que condiciona sus aspiraciones de llegar a la Copa del Mundo 2026. La derrota dejó varias dudas en el funcionamiento colectivo, y uno de los más señalados fue el defensor Aaron Herrera, quien no mostró su habitual nivel.

El jugador chapín se vio flojo tanto en la marca como en la proyección ofensiva, y su desempeño ha generado debate entre los aficionados y la prensa especializada. El tanto de los salvadoreños llegó tras una desatención en la cobertura, situación que permitió a Harold Osorio superar al guardameta Nicholas Hagen y darle el triunfo a La Selecta.

Pese a las críticas, Herrera se pronunció en sus redes sociales con un mensaje breve, pero directo. “Nunca iba a ser fácil. Listo para el lunes”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, dejando claro que ya pasa página y piensa en el siguiente compromiso.

El defensor forma parte de la delegación que viajó rumbo a Panamá, donde los dirigidos por Luis Fernando Tena enfrentarán un duelo clave en el estadio Rommel Fernández. A pesar del tropiezo inicial, todo apunta a que el estratega mexicano volverá a darle la confianza para estar desde el inicio.

Guatemala quiere dar la sorpresa en Panamá

El próximo compromiso será mañana a las 19:30 horas, cuando los chapines se midan a los panameños en un partido que se perfila como determinante para no quedar rezagados en la tabla del Grupo A. Guatemala buscará su primer triunfo en esta fase de la clasificación.

El reto no será sencillo, pero Herrera y compañía saben que deben levantar la cara tras la derrota en el Clásico Centroamericano. El duelo ante Panamá será una nueva oportunidad para recomponer el camino y mantener vivo el sueño mundialista.