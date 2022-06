Ya estaba todo arreglado con el futbolista extranjero, pero no pudo pasar la revisión médica del Xelajú y Amarini Villatoro se quedó sin refuerzo.

Xelajú de Amarini Villatoro pierde un refuerzo por no pasar la revisión médica

Muchas veces las revisiones médicas son un simple trámite antes de que un futbolista firme su contrato con su nuevo equipo. Lamentablemente, esto no fue lo que sucedió con Osman Crisanto en el Xelajú. El futbolista no la terminó pasando y no se sumará al equipo dirigido por Amarini Villatoro.

Pese a que el club lo había anunciado en las redes sociales, el futbolista hondureño no superó las pruebas que le realizaron en la institución quetzalteca y se desistió su incorporación. El defensor había sido dirigido por el entrenador cuando estaba al mando de Pérez Zeledón de Costa Rica.

“El jugador hondureño Osman Crisanto no superó las pruebas médicas realizadas previas a integrarse al plantel mayor chivo, por tal motivo no será contratado para la temporada 2022-2023. Le deseamos pronta recuperación a Osman Crisanto”, el comunicado que sacó Xelajú para confirmar que el futbolista no será refuerzo.

No se entraron en detalles sobre lo que le impidió ser aprobado, pero sería un problema en una de sus rodillas que requeriría una operación. Debido a esto, Villatoro pidió que vayan a buscar otro futbolista que pueda ocupar ese lugar y que se sume a la pretemporada antes del comienzo del Apertura 2022.

Es la segunda incorporación frustrada si contamos lo sucedido con Dennis Ramírez, quien se fue a probar y terminó firmando en Antigua GFC. Hasta ahora, estos son los refuerzos que ya firmaron para los Chivos: Oliver Rodas, Víctor Armas, Kenner Gutiérrez, Luis Cardona, Kevin Ruiz, Darwin Lom, José Calderón y Marco Tulio Rodas.