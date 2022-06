Durante la primera parte de la pretemporada, el Xelajú tuvo a Dennis Ramírez aprueba en los entrenamientos. El mediocampista de 20 años nació en Estados Unidos y había quedado libre del Revolution II, equipo filial del New England. Después de verlo bastante, Amarini Villatoro le gustó, pero el futbolista terminó firmando para el Antigua GFC.

El jugador extranjero había denunciado en sus redes sociales que desde los Chivos lo habían hospedado en lugares que no reunían las condiciones óptimas para que pueda descansar. El DT del conjunto chapín se mostró muy enojado y declaró en contra del centrocampista norteamericano.

“Dennis es un buen muchacho. Lo considero un jugador prospecto, no lo considero consolidado con participación profesional. Ha tenido una formación en ligas menores de Estados Unidos. Conjuntamente con su representante me abordaron para pedirme una oportunidad de venir a una prueba a Xelajú MC", comenzó explicando Amarini Villatoro.

Y agregó molesto: "Dimos el visto bueno para que se pudiera quedar. Lamentablemente, se ha dado una mala comunicación al inicio de la pretemporada cuando él viene. No había un contrato firmado y circularon unas fotos de un lugar donde supuestamente él durmió y es completamente falso. Dennis salió de allí y se fue a un hotel”.

Villatoro cerró: "No hubo acuerdo con junta directiva y él estando en ese periodo, decide irse a partir del sábado. Pero no a Estados Unidos y eso es lo que me molesta a mí. Se va a otro equipo de Liga Nacional como lo es Antigua GFC. Me siento hasta ofendido porque le di la oportunidad de mostrarse y tener esa prueba que él pidió".

Para finalizar, el entrenador explotó: “Fui claro con él y le dije que estaba muy molesto. Siento que me utilizó y a Xelajú MC para darse a conocer como una vitrina y después se fue. Se victimizó de esta manera cuando él mismo sabe que no pasó ni dos horas en el lugar”.