El delantero hondureño Rubilio Castillo fue anunciado hace poco como nuevo jugador de Comunicaciones de Guatemala, un destino inesperado luego que su futuro estuviera cerca de continuar en el Tondela de Portugal y luego también estuvo a punto de regresar a Motagua, pero al final su destino cambió por el actual campeón de la Liga Concacaf.

Castillo se unió a los entrenos de los cremas esta semana, en donde se puso a disposición del entrenador Willy Olivera y manifestó su felicidad por esta nueva etapa en su carrera, en la que está ilusionado por lograr cosas importantes, siendo esta una de sus razones para fichar por el club guatemalteco.

“Me siento bien, gracias a Dios llego a una institución importante, que pelea por cosas grandes, me he sentido bien, los compañeros me han dado apoyo, es importante tomar confianza para aportar el granito de arena”, fueron las primeras palabras del hondureño, que dio sus impresiones a las diferentes redes sociales del club.

Acerca de sus razones por llegar a los cremas comentó: “Me gustó el reto, venir a una institución grande causa expectativa, alegría porque la exigencia es al máximo, espero que las cosas salgan bien primero Dios. Me siento bien, se que es semana de clásico, la rivalidad es grande, trabajaré fuerte para competir sanamente y así ayudar a la institución a conseguir los objetivos”.

“Me siento bien, contento, alegre de ser parte de esta familia, le digo a la afición que intentaré darlo todo, de hacer las cosas de la mejor manera, para que salga todo, no prometo goles, solo sacrificio y amor, luego vendrán las anotaciones”, finalizó.