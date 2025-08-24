No le gustará a Mario Acevedo: Municipal recibe el revés que podría costarle la eliminación de la Copa Centroamericana

El CSD Municipal recibió un duro golpe en la antesala de su partido decisivo contra Herediano en Costa Rica, correspondiente a la Copa Centroamericana. El técnico Mario Acevedo tendrá que rearmar su once titular debido a la confirmación de nuevas bajas que complican la planificación de los rojos, quienes necesitan al menos un empate para avanzar a la siguiente ronda.

El club escarlata no podrá contar con Nicolás Samayoa ni con Jonathan Franco, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Estas ausencias se suman a la ya confirmada de Cristian “Cheka” Hernández, quien quedó descartado por una lesión muscular que lo tendrá fuera de acción por varias semanas.

Como si fuera poco, Municipal tampoco dispondrá de Rudy Muñoz y José Morales, quienes permanecen concentrados con la Selección de Guatemala en preparación para la próxima fecha FIFA de Eliminatorias Mundialistas. Esto deja a Acevedo con un margen de maniobra reducido en cuanto a variantes, sobre todo en la zona defensiva y el mediocampo.

Municipal en busca de clasificar en la Copa Centroamericana

La situación obliga al estratega rojo a apostar por la profundidad de su plantel, en el que nombres jóvenes y menos habituales tendrán que dar un paso al frente en un partido de alta exigencia. La visita a Costa Rica será un reto no solo futbolístico, sino también de carácter para un grupo que busca seguir representando a Guatemala en el torneo regional.

En medio de las dificultades, la consigna de los escarlatas es clara: no perder. Un empate les bastará para asegurar su clasificación, aunque la misión no será sencilla frente a un Herediano que en casa suele hacerse fuerte y que también pelea por mantenerse con vida en la competencia.

Municipal sabe que el duelo en Costa Rica marcará un antes y un después en su temporada internacional. Con bajas sensibles y la necesidad de mostrar resiliencia, los rojos saldrán en busca de un resultado que les permita seguir soñando en la Copa Centroamericana y mantener vivo el orgullo guatemalteco en el certamen.