Oscar Santis jugará en Antigua GFC a partir del Torneo Clausura 2023. Luego de que se venciera su contrato con Comunicaciones, el extremo de la Selección de Guatemala decidió no renovar el vínculo para pasar a integrar las filas del actual subcampeón de la Liga Nacional por los próximos dos años y medio.

El 'Lelo', quien fue presentado de forma oficial este martes, se formó en Suchitepéquez y en enero de 2020 recaló en los Cremas. Allí permaneció casi tres años, en los que ganó una Liga Concacaf y el Clausura 2022. Por lo que forjó un nexo emocional muy fuerte con la institución capitalina, tal como lo refleja su mensaje de despedida.

El motivo de su salida de Comunicaciones

Sin embargo, los problemas que tuvo con la dirigencia propiciaron su salida. Así lo dio a enteder este martes, durante la rueda de prensa en la que se oficializó su llegada a los Panza Verde. Según reveló, "intentaron (los directivos Albos) hacer dos propuestas, pero nosotros somos unas personas que vemos más allá de lo económico", aseguró Santis.

Recordemos que en julio se cayó su pase al fútbol griego y el propio jugador mostró su enojo en una historia de Instagram: "Salen hablando que apoyan y cuando tienen las cartas en la mesa se echan para atrás", escribió. Y si bien volvió a haber interés del Lamia FC, Santis aclaró: "La propuesta sigue vigente, es de analizar y ver números porque a veces al jugador guatemalteco vienen y quieren darle poco en el extranjero y eso no es así. Si uno quiere salir bien, tiene que salir bien cotizado y darse su lugar para sentirse cómodo donde sea".

"Yo no miro lo económico, miro más allá: que me traten, que me valoren y eso significa mucho para mí. Vemos el poder trascender deportivamente, el valor que le dan a uno en cualquier equipo y hoy Antigua GFC me lo da moralmente, personalmente y familiarmente, por lo que estoy muy agradecido con ellos", recalcó el futbolista de 23 años.

"En estos últimos días me han hecho parte de su familia, me han dado el apoyo que necesita hoy en día el jugador guatemalteco para venir y trascender", concluyó. El detalle que fue vital para que se concretara la operación Santis-Antigua es la clásula que esta estipulada en el contrato y que le permite al jugador emigrar cuando se presente la oportunidad.