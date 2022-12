Mario Escobar y Said Martínez no superaron el último filtro que hizo FIFA para lo que resta de Qatar 2022.

El departamento de arbitraje de la FIFA dio a conocer a los árbitros que continuarán siendo elegidos para los partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, específicamente para las rondas de cuartos de final, semifinales, juego por el tercer lugar y final, donde no fueron seleccionados el guatemalteco Mario Escobar y el hondureño Said Martínez.

FIFA analizó el trabajo de cada uno de los colegiados en sus primeros nombramientos, por lo que hizo un filtro final. Por lo que seleccionó a 20 árbitros, 39 asistentes y 19 encargados del VAR para que siguieran, mientras fueron separados 16 colegiados, 30 líneas y cinco encargados del videoarbitraje.

Escobar tuvo la oportunidad de dirigir el juego de Gales ante Irán, pero su trabajo fue bastante discutido luego de apoyarse en el VAR para dos jugadas claves y claras, como el gol que había validado que era fuera de lugar, así como la tarjeta roja al portero gales Wayne Hennessey.

Por otra parte, Martínez no tuvo la oportunidad de pitar un juego de la Copa del Mundo, pero estuvo desempeñándose como cuarto árbitro, participó en nueve partidos entre esos el de Inglaterra vs Senegal de los cuartos de final, el Alemania vs Costa Rica, Argentina vs Polonia, Brasil Suiza, Japón ante Alemania, entre otros.

Por otra parte, el único centroamericano que seguirá en el Mundial es el salvadoreño Iván Bardón, mientras que de Concacaf lo acompañarán el mexicano César Ramos y el estadounidense Ismail Elfath.