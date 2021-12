Tras confirmarse que no renovará en la Universidad Técnica de Cajamarca de Perú, Gerardo Gordillo buscará continuar su carrera como legionario.

La mitad de año de Gerardo Gordillo en la Universidad Técnica de Cajamarca de Perú fue muy buena. El defensor tuvo su primera experiencia fuera de Guatemala se destacó por su gran nivel en una liga importante del fútbol sudamericano. Pese a eso, no renovará contrato y su futuro es incierto.

Cuando se confirmó que el legionario no extendería su vínculo con el conjunto peruano, los medios guatemaltecos empezaron hablar de un posible regreso a Comunicaciones. Antes de que empezaran a correr esos dichos, el agente del defensa habló y aseguró que su representado seguirá en el exterior.

Además de las serias posibilidades de que sea fichado por equipos de Ecuador, Paraguay y Brasil, principalmente del ascenso, Ricardo Arenas adelantó en ESPN Digital que podría ir al viejo continente: “También hay un par de ofertas de Europa, pero por el momento ninguna es concreta”.

El representante también se refirió a que no hay nada definido y siguen esperando para negociar formalmente: “Es un hecho que seguirá en el extranjero, pero no sabemos su destino. Él está muy tranquilo. Hubo una oferta de Asia y se cayó, las cosas cambian, por eso no se puede adelantar nada”.

Mientras se va confirmando donde jugará en el 2022, Gerardo Gordillo se está entrenando junto al preparador físico de la Azul y Blanco, Iván Castillo. Las prácticas las está realizando nada menos que en el gimnasio de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. El defensa sería un pilar fundamental en el 11 de Luis Fernando Tena.