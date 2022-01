A poco de conocerse la primera lista de convocados de Luis Fernando Tena, Inter de Miami confirmó que no prestará el estadio para que se realice el amistoso entre Guatemala y Canadá. El duelo quedó cancelado y parecía que el entrenador mexicano no iba a poder debutar en el banquillo de la Azul y Blanco.

Según informó el presidente de la Federación chapina, los promotores del partido le aseguraron que encontraron otra selección que le haga de rival y que en enero habrá partido del combinado nacional. Pero no solo eso, hay dos países que ya acercaron su ofrecimiento para enfrentarse a finales de este mes y podría sumarse un nuevo amistoso.

“La empresa organizadora del partido recién se ha comunicado conmigo y me ha informado que si Canadá no va, ellos buscarán otro rival para que se realice el compromiso. Ellos están esperando la comunicación oficial de Canadá, pero me dicen que esa fecha la cumplen”, declaró Gerardo Paiz a ESPN Digital.

Las federaciones de Bolivia y Guyana le hicieron llegar un ofrecimiento de amistoso a la Fedefut para jugar en la fecha FIFA. Por parte de los guatemaltecos lo están analizando, pero únicamente podrán disputar este encuentro si la Liga Nacional acepta prestar a los jugadores, ya que, no tendrán obligación de hacerlo.

Estos posibles duelos serán importantes para que Luis Fernando Tena comience a conocer a sus dirigidos. El entrenador mexicano quiere probar diferentes variantes antes de formar un 11 y afianzarlo. Canadá era un rival de mucho fuste, pero lamentablemente no podrán cruzarse por ahora.