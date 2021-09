Mira por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Municipal vs. Achuapa, que chocarán hoy por la fecha 8 del Apertura 2021 de Guatemala.

Municipal vs. Achuapa: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido de hoy por la fecha 8 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala

Municipal vs. Achuapa se enfrentarán hoy en un juego correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala, que fue suspendido a principios de septiembre luego de que no llegaran a un acuerdo cebolleros y escarlatas ante el pedido de estos últimos de reprogramarlo debido a que que habían aportado siete jugadores a la selección guatemalteca en el amistoso contra Nicaragua.

Municipal vs. Achuapa: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se disputará hoy, miércoles 29 de septiembre, a las 12:30 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 11.

Municipal vs. Achuapa: cómo llegan los locales

Los escarlatas de José Saturnino Cardozo no han podido encontrar una regularidad a lo largo del torneo. El estratega paraguayo ya lo ha manifestado en más de una ocasión: "No estamos contentos con el funcionamiento, ni como estamos jugando en este momento". Actualmente, marchan quintos, con 15 puntos y un partidos menos (se reprogramó su juego con Antigua) que Santa Lucía, líder con 24. En sus últimos encuentros perdieron 1-2 ante Comunicaciones y se impusieron 2-1 a Cobán Imperial.

Municipal vs. Achuapa: cómo llegan los visitantes

Una temporada más que discreta de los cebolleros, que no logran levantar cabeza tras coquetear en con el descenso en Clausura. Con la llegada de Omar Rosas, las cosas parecen haber mejorado un poco, ya que obtuvieron dos derrotas (una de ellas en la última fecha, por 0-2 ante Sololá), un triunfo (el primero en todo el campeonato, un 2-0 vs. Iztapa) y un empate (1-1 con Xelajú). Pero lo cierto es que el despegue del fondo no parece una tarea sencilla.

Municipal vs. Achuapa: último partido entre ambos

La útima vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 7 de mayo, en un juego correspondiente a la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2021. En aquella oportunidad, Municipal ganó 3-0 con los goles de Gustavo Britos, José Morales y José Martínez.