La Selección de Guatemala no pudo comenzar de mejor manera esta primera gira por los Estados Unidos de cara al Mundial de Indonesia 2023, luego de golear (9-2) a la selección local de North Georgia en un encuentro donde los chapines fueron muy superiores y demostraron su calidad dentro del campo de juego. Los anotadores de la Azul y Blanco fueron: Anderson Villagran X2, Jeshua Urizar, Daniel Cardoza, Mathius Gaitan, Allan Juárez, Carlos Santos, Jefry Bantes y Jhon Pablo Cortes.

Recordemos que la Selección de Guatemala Sub-20 hizo historia en el Preolímpico de Concacaf no solamente por clasificar al Mundial de Indonesia 2023, sino también por haber dejado en el camino a Canadá y México respectivamente. Ahora enfocados en prepararse a pleno a esta Copa del Mundo, los chapines seguirán afinando detalles en esta primera gira por los Estados Unidos.

Goleada chapina

Guatemala impuso condiciones desde el principio y si bien era de saber que el North Georgia era inferior, no se esperaba tal goleada. Porque además de generar muchas situaciones de peligro, la Azul y Blanco también supo ser contundente de cara al arco rival. De esta manera dejó buenas sensaciones en su primer encuentro de esta gira.

Así continúa la primera gira de Guatemala

Esta primera gira de la Selección de Guatemala Sub-20 se realizará en los Estados Unidos del 27 de Julio al 1 de Agosto en Atlanta y del 2 al 7 de agosto en California.



29/07 Guatemala vs. Dalton United FC

31/07 Guatemala vs. Chatonooga SC

2/08 Guatemala vs. Oakland Roots Reserva

5/08 Guatemala vs. Selección Local Lancaster

7/08 Guatemala vs. Newhall Premier FC

Selecciones clasificadas por ahora a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Indonesia 2023

Eslovaquia (UEFA)

Francia (UEFA)

Inglaterra (UEFA)

Israel (UEFA)

Italia (UEFA)

Estados Unidos (Concacaf)

Guatemala (Concacaf)

Honduras (Concacaf)

República Dominicana (Concacaf)

Indonesia (AFC)