La Selección de Guatemala Sub-20 hizo historia en el Preolímpico de Concacaf no solamente por clasificar al Mundial de Indonesia 2023, sino también por haber dejado en el camino a Canadá y México respectivamente. Ahora enfocados en prepararse a pleno a esta Copa del Mundo, los chapines ya tienen de manera oficial su primera gira mundialista.

Después de once añosGuatemala volverá a disputar un Mundial y es también por este motivo que no quieren perder tiempo. Recordemos que la Copa del Mundo de Indonesia 2023 se jugará del 20 de mayo al 11 de junio de 2023 con la participación de un total de 24 selecciones de las diferentes confederaciones: 5 de UEFA, 4 de Concacaf, 4 de Asia, 4 de Conmebol, 4 de África y 2 de Oceanía además de la selección anfitriona.

Así será la primera gira de Guatemala

Esta primera gira de la Selección de Guatemala Sub-20 se realizará en los Estados Unidos del 27 de Julio al 1 de Agosto en Atlanta y del 2 al 7 de agosto en California.

27/07 Guatemala vs. Selección Local

29/07 Guatemala vs. Dalton United FC

31/07 Guatemala vs. Chatonooga SC

2/08 Guatemala vs. Oakland Roots Reserva

5/08 Guatemala vs. Selección Local Lancaster

7/08 Guatemala vs. Newhall Premier FC

Selecciones clasificadas por ahora a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Indonesia 2023

Eslovaquia (UEFA)

Francia (UEFA)

Inglaterra (UEFA)

Israel (UEFA)

Italia (UEFA)

Estados Unidos (Concacaf)

Guatemala (Concacaf)

Honduras (Concacaf)

República Dominicana (Concacaf)

Indonesia (AFC)