Comunicaciones se arma para dar la sorpresa en la Concachampions y también para conseguir el Clausura 2022. Tras el arribo del ecuatoriano José Ayoví, los Cremas cerraron a otro extranjero y que proviene de Honduras: Kevin López. El mediocampista catracho dejó Motagua y se sumó a la pretemporada.

Es un gran refuerzo para seguir aumentado el nivel de su plantilla y empezar a ser candidato para quedarse con varios títulos en este 2022. El futbolista habló con la prensa y empezó a ganarse los aficionados con sus reiterados elogios al equipo chapín con el que firmó su contrato.

“Estoy contento por esta nueva oportunidad y la confianza que me brindó Comunicaciones. Sé al club que voy, el equipo grande de Guatemala. Sé la responsabilidad que lleva como lo estaba en el equipo más grande de Honduras. Voy a un equipo donde se pide cada torneo ser campeón y mantenerse a buen nivel", comenzó Kevin López.

Y agregó: "De mi parte voy contento por el nuevo reto que tengo, con muchas ganas de comenzar y representar a mi país de la mejor manera. Voy a mostrar mi mejor versión a Guatemala y a ganar títulos con el equipo, porque sé que a eso aspiran como el equipo más grande de Guatemala”.

Para finalizar, López se refirió a la resolución de dejar Honduras para ir a Guatemala: “Se me da la oportunidad de salir a un equipo extranjero, espero me vaya bien. Con mi familia tomamos la decisión de este nuevo reto, nuevos aires y esperamos que este año nos vaya bien. El fútbol es de decisiones y a veces hay que cambiar rumbos, me voy muy contento con todo lo que viví en el club”.