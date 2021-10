La selección de Paraguay se encuentra en una fuerte crisis y los directivos decidieron despedir a Eduardo Berizzo para contratar a su compatriota argentino Guillermo Barros Schelotto. La llegada del ex entrenador de Boca enfureció a José Luis Chilavert, el futbolista más importante en la historia del país sudamericano, que hasta pidió a Saturnino Cardozo para que deje Municipal y agarre al país.

Pese a que la temporada de los Rojos no viene siendo para nada buena, están quintos a 12 puntos del líder, el ex guardameta quiere que el DT se haga cargo de la selección. No es un pedido único, sino que también en las redes quieren ver al estratega del club chapín al mando de los guaraníes.

"Por la situación actual, las riendas del equipo las debería de tomar un técnico paraguayo. Tenemos históricos como José Cardozo o Celso Ayala. La Selección de Paraguay no tiene la identidad del futbol paraguayo. Hay que contratar profesionales que tengan jerarquía, que se ganen el respeto y tengan el sistema táctico definido”, declaró Chilavert.

Y luego criticó a su federación: “Los dirigentes de Paraguay manejan el futbol con total inoperancia desde hace mucho tiempo y por eso estamos de fracaso en fracaso. Viene desde la asunción de Alejandro Domínguez cuando en su momento contrató a Ramón Díaz, a Miguel Arce, al uruguayo Gerardo Pelusso”.

Saturnino llegó con la esperanza de volver a meter a Municipal en la pelea por los campeonatos, pero parece que todavía no pudo acomodarse al fútbol de Guatemala. Deberá buscar clasificar a la fase final y dar la sorpresa ahí, todavía parece lejano que eso pueda suceder.