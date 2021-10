José Saturnino Cardozo no ha conseguido los resultados esperados con Municipal.

El Municipal de Cardozo no levanta

El futbol de Guatemala tuvo un gran impacto mediático en su mercado de transferencias cuando se dio a conocer la llegada del paraguayo José Saturnino Cardozo como técnico de Municipal, que causó una gran ilusión en la afición que esperaba que el equipo fuera protagonista y así luchar por ganar un título más en su historia.

Pero no todo ha sido color de rosa, la emoción por conseguir algo importante por parte de los escarlatas se ha ido diluyendo, debido a que no se han conseguido los resultados esperados, también porque el nivel futbolístico no ha convencido y en estos momentos son más dudas que alegrías las que han tenido los seguidores.

En 15 jornadas disputadas, los rojos están en el quinto lugar de la tabla con 20 puntos, a dos de salir de los primeros ocho, lo que significaría quedar fuera de los puestos de clasificación. El equipo ha ganado cinco encuentros en el Torneo Apertura 2021, además, suma la misma cantidad de empates y derrotas, que lo tiene muy lejos del liderato.

Municipal sumó ayer su quinta pérdida en el campeonato, luego que cayera 1-0 en su visita a Iztapa, resultado que alargó su mala racha porque ya suma cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria, la última vez que se sumó de a tres fue el pasado 29 de septiembre cuando se impuso 1-0 al modesto Achuapa.

José Saturnino Cardozo ha sido cuestionado por la afición, pero mantiene la confianza de la directiva. Aún le quedan siete partidos para subir posiciones y de estar en la fase final, se espera que pueda pelear por el título tan anhelado por parte de los escarlatas.