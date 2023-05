No terminaron bien las cosas en la segunda etapa de José Cardozo como entrenador de Municipal en Guatemala y los memes hicieron su trabajo en las redes sociales. Tras quedar eliminado en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023 ante Antigua, fue la gota que rebasó el vaso y los fanáticos se lo hiceron saber al estratega paraguayo.

Recordemos que Durante su etapa en Municipal, José Saturnino Cardozo dirigió en 89 ocasiones al equipo rojo, consiguiendo 45 victorias, 20 empates y 24 derrotas, llegando a las semifinales en el torneo Apertura 2021 y Apertura 2022, fue finalista en el Clausura 2022 y en este Clausura 2023 quedó eliminado en Cuartos de Final.

Los memes para José Cardozo

A través de las redes sociales los memes no perdonaron a José Cardozo tras fracasar en su segunda etapa al mando de Municipal. Y es que los aficionados del Rojo no tuvieron más paciencia con el paraguayo y al parecer no sentirán la baja del estratega paraguayo.

Comunicado oficial de Municipal

Así fue el comunicado oficial de Municipal tras no continuar con los servicios de José Cardozo como su entrenador: “De mutuo acuerdo se decidió no renovar contrato, por lo que el profesor José Saturnino Cardozo volverá a México mientras que el club carmesí iniciará la búsqueda del nuevo timonel de cara a la temporada 2023-2024”, finalizó el documento.