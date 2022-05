Momentos de tensión se viven en el fútbol de Guatemala por la vuelta de los cuartos de final entre Achuapa y Municipal. Los Rojos ganaron 1-0 en la ida y en condición de visitante, para la vuelta iban a recibir a los Cebolleros este sábado, 14 de mayo, pero parece que el partido podría no disputarse.

Los jugadores de Achuapa decidieron no entrenar este jueves debido a una deuda que tiene el club con ellos. Se les debe el 60% de abril y todavía no tuvieron una fecha estipulada para cobrar lo que les deben. Ante la incertidumbre tomaron esta decisión y hasta se habla de que no se presentarían al duelo que sigue.

“Se recibió el 40% de la cuota de abril, pero deben el 60%. Además, ya se está acumulado el mes de mayo y directiva no da razón. Solo dicen que no hay dinero y que los patrocinios no llegan”, declaró una fuente interna a ESPN Digital y expuso la difícil situación que están viviendo los jugadores.

Los futbolistas ya tienen decidido no enfrentar a Municipal en caso de que no se paguen estas deudas y así lo contó a la prensa una persona del club que no quiso dar a conocer su nombre: “Mañana se mantiene la postura, hasta que paguen y sino, no se va a jugar ante Municipal. Eso está decidido”.

Las próximas horas serán vitales para ver como avanza esto y si se juega o no la vuelta de los cuartos de final. También deberán informar desde la Liga de Guatemala que sanción le puede caber al club si los jugadores deciden no presentarse a disputar el encuentro ante Municipal por las fases finales.