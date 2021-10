Comunicaciones y Achuapa se enfrentarán hoy en la fecha 14 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala, un partido que, a su modo, será importante para ambos. Los cremas están segundos, con 26 puntos, y procurarán ganar para acercarse a Antigua, que tiene tres más. Los cebolleros, en cambio, necesitan sumar de a tres para salir de la zona de descenso, ya que están penúltimos con 10 unidades.

Comunicaciones vs. Achuapa: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El cotejo se llevará a cabo hoy, domingo 16 de octubre, a las 12:00 horas (PM), en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Se podrá ver por Tigo Sports y la terna arbitral la compondrán Astrid Gramajo (juez principal), René Ochoa (asistente 1), Dostin Acutá (asistente 2) y Mario Noriega (cuarto árbitro).

Comunicaciones vs. Achuapa: cómo llegan los locales

Los dirigidos por Willy Coito Olivera, aún con vida en la Liga Concacaf, esperan un tropiezo de Antigua ante Sololá para robarle el liderato siempre y cuando puedan sumar de a tres en su casa. El conjunto crema viene de vencer de forma agónica a Nueva Concepción por 2-1, con dianas de José Corena (8') y Lynner García (95'). Previamente, vencieron 2-1 a Xelajú y empataron 1-1 con los murciélagos.

Comunicaciones vs. Achuapa: cómo llegan los visitantes

Raúl Arias llegó a los cebolleros a fines del mes pasado: "Vengo a ofrecer lo mejor de mí y ponérselo a ustedes con mi experiencia", dijo. Y lamentablemente para Achuapa, no ha podido sacarlos del fondo de la tabla. Con el mexicano suman dos triunfos (2-0 a Iztapa, 1-0 a Nueva Concepción), dos empates (2-2 vs. Guastatoya, 1-1 vs. Xelajú) y cuatro derrotas (0-2 vs. Santa Lucía y Sololá, 1-0 vs. Municipal y Malacateco).

Comunicaciones vs. Achuapa: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre ambos equipos data del 11 de agosto, por la fecha 3 del actual Torneo Apertura. Aquel día, Comunicaciones venció 3-1 a Achuapa con goles de Juan Anangonó, Marco Rivas (en contra) y Nelson García. El descuento de los cebolleros corrió por cuenta de Walter García.