Comunicaciones vs Municipal: cuándo, dónde y por qué canal ver la final de vuelta del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala

Comunicaciones y Municipal definirán al nuevo campeón de la Liga Nacional de Guatemala este domingo, cuando se vean las caras en la final de vuelta del Clausura 2022. Los cremas llevan la ventaja en la serie gracias al 1-0 recabado en "El Trébol", por lo que el peso del clásico 322 recaerá sobre los escarlatas. El mismo, además, estará marcado por las ausencias de Stheven Robles y Matías Rotondi debido a las sanciones que les impuso el Órgano Disciplinario.

La final de vuelta entre Comunicaciones y Municipal se disputará el domingo 29 de mayo, a las 21:00 horas de Guatemala, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Se podrá ver EN VIVO por TeleOnce y Tigo Sports ; con Bryan López (central), Juan Tipaz (asistente 1), Luis Ventura (asistente 2) y Armando Reyna (cuarto árbitro) integrando la cuarteta arbitral designada.

Comunicaciones vs. Municipal: cómo llegan los cremas

Disciplina, orden táctico y frialdad. Esos fueron los atributos principales en los que se cimentó el triunfo albo, con Lynner García como el revulsivo que marcó la diferencia con su ingreso asistiendo a Juan Anangonó para el 1-0. "No pudieron rompernos las espaldas y eso fue clave", destacó José Contreras. Empero, los pupilos de Willy Coito Olivera saben que el margen es mínimo y no pueden confiarse si quieren conseguir su título 31. Recordemos que, además de Robles, no podrán contar con Jorge Aparicio por lesión.

Comunicaciones vs. Municipal: cómo llegan los escarlatas

Si bien tuvieron la posesión durante gran parte del encuentro, al conjunto de José Saturnino Cardozo le faltó claridad en el último tercio, carencia que terminó generando embates predecibles. Para colmo perderán a Rotondi, quien se suma así al sancionado José Morales. A pesar de las adversidades, Rudy Barrientos lo tiene claro: "En frente hay un rival que juega bien al fútbol, pero Municipal tiene que sacar la casta de campeón", aseguró. ¿Podrán los rojos mostrar otra cara que le permita remontar y levantar su 32ª liga?