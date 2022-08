La sexta fecha de Apertura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala albergó varios partidazos y clásicos especiales. Entre los partidos más destacados, encontrarás el empate entre Comunicaciones y Municipal por el Clásico 323 o la derrota del líder, Cobán Imperial, por 1-0.

En total, se marcaron 17 goles y se registraron 3 triunfos locales y 3 empates.

Pero para tener una imagen más amplia de lo sucedido este fin de semana, a continuación repasaremos cada resultado y veremos su injerencia en la tabla de posiciones.

Mixco 2 - 0 Xelajú MC

En el partido que abrió la jornada, Mixco vencería como local a Xelajú MC. Un doblete de Agustín Herrera (10' y 84') bastó para sumar 3 puntos que ofrecen cierta tranquilidad para los locales, ya que con el triunfo de los chicharroneros, llegaron hasta las 8 unidades e igualaron a los Chivos en la tabla de posiciones.

Antigua GFC 6 - 0 Achuapa

¡La goleada de la jornada! Si bien los antigüeños se veían muy superior en el papel a los cebolleros, no se preveía tal diferencia en el marcador. El encuentro comenzó con un gol de Bradley (8'), aunque sería en la segunda mitad que caería la lluvia de goles para los visitantes, con par de dobletes: Gómez (54' y 77) y Hernández (62', de penal y 87'). Cerraría el marcador Jiménez (90') y le daría 3 puntos vitales para mantener a Antigua GFC en la segunda posición de la tabla.

Comunicaciones 2 - 2 Municipal

El Clásico 323 cerró con empate a 2, lo que no dejaría satisfecho a ninguno de los dos conjuntos. Comunicaciones no fue capaz de hacerse fuerte como local y escalar en la cima de la clasificación, mientras que Municipal no pudo seguir sumando para dar caza al líder, Cobán Imperial. Por los albos, marcaron Lezcano (1') y López (49'), mientras que por los rojos anotaron Castellanos (35') y Matos (89').

Guastatoya 1 - 1 Cotzumalguapa

Un nuevo empate sumaron ambos equipos en esta jornada. Tras la paridad ante Xelajú MC y Comunicaciones, respectivamente (ambos encuentros terminaron con igualdad a 1), los dos conjuntos volvieron a igualar a 1 en esta jornada, gracias a los tantos de Morales (36') y Lemus (61').

Xinabajul 1 - 1 Iztapa

En esta oportunidad , dos equipos de la parte baja de la tabla se enfrentaron entre sí, en busca de 3 puntos que les permita acceder a la parte alta de la tabla. En este caso, se produciría reparto de puntos para ambos que no deja satisfechos a ninguno, tras los goles de Antúnez (4') por los locales y Cano (61') por los visitantes.

Malacateco 1 - 0 Cobán Imperial

Jugaba el líder Cobán Imperial, en la necesidad de sumar otros 3 puntos vitales para seguir en la cima del campeonato. Sin embargo, no pudo obtener la victoria en su visita al Estadio Municipal Santa Lucía, pues caería derrotado por 1-0 ante el conjunto de Malacateco, gracias al gol de Pérez Villeda (12').

Apertura 2022 de Guatemala: la tabla de posiciones tras la fecha 6