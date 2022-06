El presidente de la Fedefut afirmó que Aaron Herrera iniciará a tramitar su partida de nacimiento y pasaporte, y así determinar si jugará con Guatemala con previa autorización de FIFA. El futbolista ya ha estado en los planes de Luis Fernando Tena para que se uniera a la Azul y Blanco, pero por distintos motivos nunca se concretó nada.

Recordemos que Aaron Herrera es un lateral derecho que vivió toda su vida y se formó futbolísticamente en Estados Unidos. De hecho, tuvo participación con las divisiones menores de ese representativo en sus equipos Sub 19, Sub 20 y Sub 23. Pero también posee la nacionalidad guatemalteca.

Desde este lunes 27 de junio la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala iniciará con los trámites de partida de nacimiento y pasaporte, para la consulta a FIFA sobre el jugador para que juegue con Guatemala .

Hace unos meses Aaron Herrera había conversado con Rubio Rubin sobre esta posibilidad de jugar para Guatemala. Ahora el lateral y el atacante del Real Salt Lake, podrían compartir la camiseta de la Azul y Blanco, esto si la FIFA termine dando luz verde al asunto. Pero lo importante es que Herrera está decidido a jugar para Guatemala.