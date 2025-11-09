Es tendencia:
Tabla de posiciones del Mundial Sub-17 de Qatar 2025: cómo van Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en el cierre de la fase de grupos

Siga cómo van las selecciones de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17.

Por Maximiliano Mansilla

Se define el futuro de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en el Mundial Sub-17.
La fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar está a punto de llegar a su fin. En tota, 32 selecciones clasificarán a los dieciseisavos de final, por lo que algunas de las representantes de Centroamérica en el torneo tienen chances de pasar.

Las más complicadas son Honduras y Panamá, que no sumaron ningún punto y tiene una abrumada diferencia de gol negativa. Están virtualmente eliminadas. Sin embargo, El Salvador mantiene una mínima esperanza para clasificar como uno de los ocho mejores terceros tras empatar 0-0 con Colombia.

Costa Rica es la que mejor parada está. Este domingo, jugará una final con Croacia que definirá la situación del Grupo C: los balcánicos lo lideran junto a Senegal, con 4 puntos, y la Tricolor está tercera, con una unidad. Pero además ostenta una alentadora diferencia de gol de -1 con respecto al resto del istmo.

Mundial Sub-17 de Qatar 2025: tablas de posiciones de los grupos C, G, H y J

