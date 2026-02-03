Decisión tomada: Saprissa y Alajuelense tienen listo un plan para el último día del mercado de fichajes

Este martes 3 de febrero es el último día del mercado de fichajes en Costa Rica. A las 11:59 p.m. (hora local) se cerrará la ventana de transferencias y los clubes ya no podrán realizar nuevas presentaciones, salvo excepciones puntuales contempladas por el reglamento de la Liga Promérica.

Entre esas excepciones, se permite inscribir jugadores hasta 10 días después del cierre si ocurre alguno de estos escenarios: un futbolista con contrato fue desinscrito por su club dentro de los ocho días previos; se solicitó el Certificado de Transferencia Internacional durante la ventana pero la federación de origen no lo emitió a tiempo; se presenta un finiquito de mutuo acuerdo; una rescisión unilateral del club; o existe una sentencia de órganos jurídicos de la Primera División (como la Cámara de Resolución de Disputas).

¿Refuerzos de última hora? Saprissa y LDA ya lo saben

Fuera de esos casos anómalos, los equipos que participan del Torneo Clausura 2026 ya tienen definido su plan para el último día “tradicional” del mercado. En el caso de los dos gigantes del país, Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, la decisión está tomada: no habrá refuerzos de última hora, salvo un imprevisto mayúsculo.

Así lo confirmó Jason Arce este martes en el programa Seguimos: “Saprissa sí les puedo garantizar que ya oficialmente cerraron su participación. No vendrá nadie a menos que hoy, por ejemplo, se lesione de gravedad Tomás y tengan que traer a otro delantero. De momento Saprissa cierra participación”. Y agregó: “La Liga igual, ya cerró planilla”.

El mercado de Saprissa

Además de anunciar el regreso de Hernán Medford a la dirección técnica del primer equipo, los tibaseños concretaron cinco incorporaciones: Luis Paradela y Rachid Chirino regresaron de sus préstamos; el arquero Minor Álvarez llegó tras su paso por Cobán Imperial; y los extranjeros Bancy Hernández y Tomás Rodríguez arribaron desde Real Estelí y Sporting San Miguelito, respectivamente.

Tomás Rodríguez, uno de los refuerzos estrella del Monstruo (Saprissa).

El mercado de Alajuelense

Del lado manudo, el equipo de Óscar Ramírez se reforzó con fuerza en ataque: Kenneth Vargas llegó a préstamo desde Heart of Midlothian; Ángel Zaldívar firmó libre tras salir de FC Juárez; y José Alvarado arribó desde AD Sarchí. A eso se sumó el mediocampista argentino Malcon Pilone, incorporado luego de una extensa etapa en Municipal Liberia.

La Liga cerró el mercado con la llegada de Pilone (LDA).