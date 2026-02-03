Es oficial: Saprissa anuncia el regreso del refuerzo que necesitaban para pelear por el campeonato

La espera terminó y en Tibás hay motivos para ilusionarse. En el Deportivo Saprissa Femenino se hizo oficial el regreso de un refuerzo clave, una incorporación que llega en un momento determinante y que responde a una necesidad clara del equipo en su lucha por el campeonato.

Un refuerzo que necesitaba Saprissa

La defensora central Yomira Pinzón vuelve a vestir los colores del Deportivo Saprissa tras una primera etapa en el club entre 2021 y 2023. Luego de ese período, la zaguera continuó su carrera en el fútbol internacional, acumulando experiencia en equipos de Ecuador, España e Israel, antes de concretar su regreso al conjunto morado.

Yomira Pinzón cuenta con una sólida trayectoria internacional, tanto a nivel de clubes como con la selección nacional de su país. Con el combinado de Panamá ha participado en torneos de alto nivel como la Copa Oro, los Juegos Centroamericanos y la Copa del Mundo de 2023.

Yomira Pinzón – Deportivo Saprissa

Este último torneo disputado en Australia y Nueva Zelanda, certamen en el que incluso logró anotar un gol frente a la selección de Francia, reafirmando su experiencia y jerarquía en competencias de élite.

Yomira Pinzón – Deportivo Saprissa

En un mensaje publicado en su página oficial, el Deportivo Saprissa expresó sus mejores deseos para Yomira Pinzón en esta nueva etapa con la institución, resaltando el respaldo del club y confiando en que su regreso esté acompañado de muchos éxitos tanto a nivel personal como deportivo.