Sin piedad: el gesto de la afición de Monterrey contra Keylor Navas que no se vio en TV; Adalberto Carrasquilla tampoco se salvó

Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla vivieron una noche particular en el empate 1-1 ante Monterrey, en un encuentro disputado desde el Estadio BBVA. El guardameta costarricense tuvo la oportunidad de reencontrarse con Sergio Ramos, su excompañero en el Real Madrid, con quien compartió numerosos éxitos y títulos durante su paso por el club blanco.

Sin embargo, la noche no fue del todo perfecta para el tico. Aunque disfrutó de volver a coincidir con una figura tan importante de su carrera como Sergio Ramos y llevarse un empate de visitante, Navas también pasó por un momento incómodo que las cámaras de televisión no captaron.

¿Cuál fue el gesto de la afición del Monterrey contra Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla?

Durante la presentación de la alineación de los Pumas en el Estadio BBVA, Keylor Navas fue uno de los jugadores más abucheados por la afición de Monterrey. Y sobre ese escenario, Adalberto Carrasquilla tampoco se salvó de los silbidos por parte de los seguidores de Rayados.

El portero costarricense recibió una notable muestra de hostilidad por parte del público local, que hizo sentir su descontento desde las gradas.

A pesar del ambiente adverso, Navas y Carrasquilla mantuvieron la calma y se concentraron en el partido, demostrando su experiencia y temple en una noche que combinó emoción, tensión y un ambiente intenso en la casa de los Rayados.

Keylor Navas vs. Sergio Ramos en la Liga MX

Sergio Ramos fue el responsable en marcar el tanto para el Monterrey por la vía del penal en donde Keylor Navas no pudo hacer mucho más para evitar la caída de su arco. A pesar del ambiente tenso por la afición de Rayados, ambos jugadores terminaron en buenos términos al finalizar el encuentro, recordando su pasado en el Real Madrid.

Un antecedente para Keylor Navas con los Pumas

El debut de Keylor Navas en la Liga MX fue ante los Gallos Blancos de Querétaro el pasado 25 de julio en donde dicha jornada se vio empañada por los abucheos y el uso del grito homofóbico en las gradas contra el costarricense. Algo que ha vivido prácticamente en todos los partidos de visitante en tierra mexicana desde su llegada los Universitarios.