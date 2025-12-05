Qué grupo le puede tocar a Panamá en el sorteo del Mundial 2026: mejores y peores opciones

Panamá aseguró su clasificación directa al Mundial 2026 tras una gran campaña en las Eliminatorias de Concacaf, y jugará su segunda Copa del Mundo después de Rusia 2018. Con el nuevo formato de 48 equipos, el sorteo se realizará el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. y definirá los 12 grupos de cuatro selecciones que disputarán el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Para este sorteo, la FIFA divide a las selecciones en cuatro bombos según el Ranking FIFA y la condición de anfitrión, y de ahí se arman los grupos. Panamá llega ubicada en el Bombo 3, una posición que le permite evitar a varios rivales de su mismo nivel y que abre un abanico de posibles escenarios: desde “grupos soñados”, relativamente accesibles, hasta verdaderos “grupos de la muerte” donde cualquier punto será oro puro.

¿En qué bombo está Panamá y qué significa?

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026 se presentan así:

Bombo 1 (cabezas de serie)

Anfitriones: Estados Unidos, México, Canadá

Potencias: Argentina, Brasil, Francia, España, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Alemania

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia

Noruega, Panamá , Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro ganadores del repechaje europeo y dos del repechaje intercontinental.

Estar en el Bombo 3 implica que Panamá:

No se cruzará con ninguno de los equipos de ese mismo bombo en la fase de grupos.

Tendrá un rival del Bombo 1, uno del Bombo 2 y uno del Bombo 4.

Además, no pueden coincidir dos equipos de la misma confederación en un grupo, salvo UEFA, que puede tener hasta dos selecciones europeas. Eso significa que Panamá no se enfrentará en fase de grupos a otras selecciones de Concacaf, incluidos los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), Curazao o Haití si estos últimos entran desde el Bombo 4.

Mejores escenarios: los grupos “soñados” para Panamá

Obviamente, todo esto es hipotético, pero con los bombos definidos se pueden imaginar escenarios más favorables para la selección canalera:

Escenario 1 – Grupo muy abierto

Bombo 1: Portugal



Bombo 2: Austria



Bombo 3: Panamá



Bombo 4: Nueva Zelanda

Aquí Panamá evita a los pesos pesados más intimidantes (Argentina, Brasil, Francia) y se mide con una potencia europea que, si no llega en su mejor momento, podría dejar puntos. Austria y Nueva Zelanda son rivales competitivos, pero en un grupo así, luchar por el segundo lugar sería un objetivo realista.

Escenario 2 – Sin “monstruos” sudamericanos o campeones recientes

Bombo 1: Bélgica



Bombo 2: Irán



Bombo 3: Panamá



Bombo 4: Cabo Verde

Bélgica sigue teniendo talento, pero ya no llega con el aura de candidata absoluta. Irán y Cabo Verde son selecciones duras, tácticamente ordenadas, pero lejos del nivel de las súper potencias. En un grupo de este tipo, Panamá podría moverse en un lote muy parejo, donde los detalles en partidos cerrados serían clave.

Escenario 3 – Grupo físico, pero sin figuras top

Bombo 1: Países Bajos



Bombo 2: Australia



Bombo 3: Panamá



Bombo 4: Nueva Caledonia

Mucho despliegue físico, pero ninguna selección con el impacto mediático ni el peso reciente de Argentina, Brasil o Francia. Viendo el estilo de Panamá —equipo intenso, que suele crecer en partidos de alta exigencia—, este tipo de grupo le permitiría competir desde la solidez defensiva y el contraataque.

Peores escenarios: los grupos “de la muerte” para Panamá

Del otro lado, también se pueden imaginar contextos donde Panamá la tendría realmente complicada para superar la fase de grupos.

Escenario 1 – Campeón del mundo, potencia emergente y africano duro

Bombo 1: Argentina



Bombo 2: Japón



Bombo 3: Panamá



Bombo 4: Ghana

Aquí Panamá se encontraría con el campeón del mundo o uno de los máximos candidatos, una selección japonesa en pleno crecimiento y una Ghana que siempre compite al máximo nivel. Un grupo así sería un desgaste brutal, con muy poco margen de error.

Escenario 2 – Francia, Uruguay y un europeo de repechaje

Bombo 1: Francia



Bombo 2: Uruguay



Bombo 3: Panamá



Bombo 4: Ganador repechaje europeo (ejemplo: Italia)

Francés, uruguayos y un europeo fuerte saliendo de repesca sería casi un “grupo imposible”. Tres rivales con tradición, jerarquía y planteles llenos de jugadores de ligas top. En este contexto, el objetivo de Panamá pasaría más por dejar una buena imagen que por pensar seriamente en octavos.

Escenario 3 – Brasil, Marruecos y un oceánico incómodo

Bombo 1: Brasil



Bombo 2: Marruecos



Bombo 3: Panamá



Bombo 4: Nueva Zelanda

El gigante Brasil como cabeza de serie, Marruecos que fue semifinalista de 2022 y Nueva Zelanda que, aunque a priori parezca el rival más accesible, suele ser muy ordenada y difícil de quebrar.

