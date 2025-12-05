Guía completa del sorteo del Mundial 2026: formato, bombos, presentadores y todo lo que debes saber

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D. C., Estados Unidos.

FIFA fijó el inicio de la ceremonia para las 12:00 del mediodía hora local (ET). El horario en Centroamérica:

11:00 a.m. – Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice.

12:00 p.m. – Panamá.

Será el momento en el que se conocerá cómo quedan armados los 12 grupos (A al L) del primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Formato del Mundial 2026: así funciona el nuevo torneo

El Mundial 2026 introduce un formato inédito:

48 selecciones en total.



12 grupos de 4 equipos cada uno.



Cada selección juega 3 partidos de fase de grupos.



Se clasifican a la fase de eliminatorias (nuevo Round of 32):

Los dos primeros de cada grupo (24 equipos).

Los 8 mejores terceros entre los 12 grupos.





A partir de esa ronda de 32, el torneo pasa a ser de eliminación directa: 32avos, octavos, cuartos, semifinales, tercer puesto y final.

En total habrá 104 partidos, un aumento importante respecto a los 64 de la Copa del Mundo tradicional de 32 equipos.

Cómo se arma el sorteo: bombos y sistema

Número de selecciones ya clasificadas

Al momento del sorteo, 42 de las 48 selecciones ya estarán clasificadas al Mundial 2026. Los últimos 6 cupos saldrán de:

4 ganadores de los playoffs de UEFA.



2 ganadores del repechaje intercontinental (con equipos de distintas confederaciones, incluida Concacaf).

Todos esos equipos, una vez definidos, irán al Bombo 4.

Los cuatro bombos del sorteo

FIFA estableció 4 bombos de 12 selecciones cada uno. Los criterios son:

Bombo 1 :

Los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Las nueve selecciones mejor ubicadas en el Ranking FIFA entre las clasificadas: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.



: Bombo 2 :

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.



: Bombo 3 :

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.



: Bombo 4 :

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda.

Más los 4 ganadores de los playoffs de UEFA y los 2 ganadores del repechaje intercontinental.



:

Orden del sorteo

El procedimiento oficial será:

Se sortea primero el Bombo 1, completando las posiciones 1 de los grupos A al L.

Los tres anfitriones ya están preasignados:

México: Grupo A, puesto A1.



Canadá: Grupo B, puesto B1.



Estados Unidos: Grupo D, puesto D1.

Cuando se extraen sus bolas, se los coloca directamente en ese grupo.

Luego se sortean los equipos de los Bombos 2, 3 y 4, respetando las restricciones de confederación.

Cada grupo termina con un equipo de cada bombo: uno del 1, uno del 2, uno del 3 y uno del 4.

Restricciones de FIFA: qué combinaciones están prohibidas

FIFA definió una serie de límites para evitar grupos desequilibrados o con demasiados equipos de la misma región:

Regla de confederaciones

Ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación, excepto UEFA, que tendrá hasta 2 equipos europeos por grupo como máximo, dado que aporta 16 selecciones para solo 12 grupos.



Protección de las selecciones top

Las cuatro mejores selecciones del Ranking FIFA se distribuyen de modo que no puedan cruzarse antes de semifinales, siempre y cuando ganen sus grupos:

La N°1 del ranking (España) y la N°2 (Argentina) quedan en partes opuestas del cuadro.

Lo mismo ocurre con la N°3 y la N°4 (Francia e Inglaterra).



Estas restricciones hacen que el sorteo sea algo más complejo que en Mundiales anteriores, porque no solo se trata de sacar bolas de bombos, sino de encajar a cada equipo en un “puzzle” competitivo y geográfico ya predefinido.

Quiénes conducen el sorteo: presentadores e invitados estelares

La gala del sorteo no será solo fútbol: FIFA y la organización prepararon un evento con fuerte presencia de figuras del deporte y el entretenimiento.

Los presentadores principales de la ceremonia serán:

Heidi Klum – modelo y conductora, ganadora del premio Emmy.



– modelo y conductora, ganadora del premio Emmy. Kevin Hart – comediante y actor estadounidense.



– comediante y actor estadounidense. Danny Ramírez – actor de cine y series.



Además, habrá un bloque de música en vivo con artistas como:

Andrea Bocelli



Robbie Williams



Nicole Scherzinger



Village People

En cuanto al rol estrictamente deportivo del sorteo:

El ex defensor inglés Rio Ferdinand será uno de los encargados de conducir y explicar el procedimiento, acompañado por la periodista Samantha Johnson .

Como asistentes de sorteo , FIFA convocó a cuatro leyendas de otros deportes que extraerán los equipos de cada bombo:

Tom Brady (NFL)

Shaquille O’Neal (NBA)

Wayne Gretzky (NHL)

Aaron Judge (MLB)



será uno de los encargados de conducir y explicar el procedimiento, acompañado por la periodista . Como , FIFA convocó a cuatro leyendas de otros deportes que extraerán los equipos de cada bombo: El ex quarterback de los New York Giants, Eli Manning, hará de host de la alfombra roja.

La idea de FIFA es darle al sorteo un formato de “show global”, mezclando figuras del fútbol con estrellas de otros deportes y del espectáculo.