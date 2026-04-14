¿Cuántos goles necesita Barcelona para clasificarse a semifinales de la Champions League contra Atlético de Madrid?

Barcelona y Atlético de Madrid se medirán este martes 14 de abril en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Champions League, una serie en la que solo uno seguirá con vida rumbo a semifinales.

Además, el equipo colchonero llega con ventaja (2-0) en la eliminatoria, por lo que el conjunto azulgrana está obligado a remontar si quiere mantenerse en competencia.

Uno de los dos equipos se despedirá esta noche de la Champions y el otro conseguirá el boleto a las semifinales del torneo más importante de Europa a nivel de clubes.

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¿Qué resultado necesita el Barcelona para avanzar en la Champions ante Atlético de Madrid?

Pase directo: El Barcelona debe ganar por tres o más goles de diferencia (por ejemplo, 3-0 o 4-1) para avanzar sin necesidad de más instancias.

El Barcelona debe ganar por (por ejemplo, 3-0 o 4-1) para avanzar sin necesidad de más instancias. Prórroga y penales: Si el equipo blaugrana se impone por exactamente dos goles (como 2-0 o 3-1), la serie quedará igualada y se definirá en tiempo extra.

Si el equipo blaugrana se impone (como 2-0 o 3-1), la serie quedará igualada y se definirá en tiempo extra. Queda eliminado: Cualquier empate, derrota o triunfo por solo un gol dejará al Barcelona fuera de las semifinales.

Además, hay un antecedente que le da todavía más peso a la serie: el Atlético de Madrid de Simeone nunca ha perdido un partido en casa en una llave de Champions League.

Pero aun así, el fútbol suele desafiar los pronósticos, y el Barcelona se aferra a la idea de romper esa estadística para seguir soñando con las semifinales.

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