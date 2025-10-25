Pumas vs. León: ¿a qué hora juegan y cómo ver a Keylor Navas y Carrasquilla contra James Rodríguez en la Liga MX?

Pumas UNAM y León se enfrentarán por la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Será un duelo clave para encarar la recta final de la fase regular, y recuperar lugares. Aún faltan tres fechas para el cierre. Los puntos serán vitales.

Fútbol Centroamérica le muestra a usted todos los detalles que necesita saber de este interesante cruce, que contará con la presencia estelar del tico Keylor Navas y el canalero Adalberto Carrasquilla. Del otro lado aparecerá James Rodríguez.

ver también Keylor Navas solo necesitó 5 palabras para advertir a James Rodríguez antes de su reencuentro por la Liga MX

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas UNAM vs. León por Torneo Apertura de Liga MX?

Pumas UNAM y León jugarán hoy, sábado 25 de octubre, a las 19.00 horas de Centroamérica (20.00 horas de Panamá y 21.00 horas ET de Estados Unidos) en el Estadio León de Guanajuato, también conocido como Nou Camp.

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas UNAM vs. León por el Torneo Apertura de esta Liga MX?

El juego lo transmite ViX, tanto para Centroamérica como para las pantallas de los Estados Unidos.

¿Cómo llega Pumas UNAM a la fecha 15 de este Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Pumas atraviesa un momento complicado. En su más reciente presentación, este equipo perdió por la mínima ante Atlético San Luis. Este resultado lo dejó con 14 puntos, en el puesto 12 de la tabla general. Una victoria podría impulsarlos otra vez hacia la zona de Play In, por lo que buscarán aprovechar la presión del rival.

ver también Dieta rigurosa, ejercicios especiales y un secreto de miles de dólares: Keylor Navas revela la fórmula para mantenerse en la élite a los 38 años

¿Cómo llega León a la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

León llega a este compromiso tras caer ante Atlas por 2-0 en la jornada anterior, resultado que complicó aún más su situación en la tabla general. Solo lleva 12 puntos y se ubica en el puesto 16, con un margen de error prácticamente nulo, si es que quiere pelear por un lugar en la fase final de este Torneo Apertura 2025.

Pumas UNAM vs. León: historial reciente entre ambos equipos de la Liga MX

León 1-2 Pumas – Clausura 2025 – Jornada 13.

– Clausura 2025 – Jornada 13. Pumas 4-1 León – Apertura 2024 – Jornada 1.

4-1 León – Apertura 2024 – Jornada 1. Pumas 1-0 León – Clausura 2024 – Jornada 15.

1-0 León – Clausura 2024 – Jornada 15. León 1-1 Pumas – Apertura 2023 – Jornada 15.

Pumas 4-1 León – Clausura 2023 – Jornada 3.

Publicidad