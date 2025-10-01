Entre Olimpia y Cartaginés, Alexis Gamboa eligió rival para a Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana: “No hay miedo”

Liga Deportiva Alajuelense vivió otra noche soñada de Copa Centroamericana. Gracias a una impresionante volea de Joel Campbell y el gol in extremis de Diego Campos que sellaron la victoria 2-1, logró revertir la serie contra Motagua para mantener más vivo que nunca el sueño del tricampeonato.

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez pudo sobreponerse a las adversidades —desde la derrota en el Morera Soto hasta el grave episodio de indisciplina que ocurrió en la semana con cuatro de sus futbolistas— y se llevó otro importante premio: el boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

Por lo que ahora espera en semifinales por el ganador entre Cartaginés y Olimpia. Los hondureños se impusieron 2-1 en la ida, obligando a los dirigidos por Andrés Carevic a ir este jueves por la hazaña al Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Alexis Gamboa eligió a qué rival quiere enfrentar con Alajuelense

Consultado al respecto sobre este tema, Alexis Gamboa, capitán y figura de la Liga, no anduvo con rodeos a la hora de elegir entre ambos equipos: “En lo personal, me gustaría que fuera Cartaginés (el semifinalista) por representar a nuestro país. Pero bueno, creo que lleva una serie complicada y esperamos que ellos logren pasar”, afirmó.

Su respuesta disparó al instante una repregunta en zona mixta, teniendo en cuenta que Olimpia fue el último gran verdugo de Alajuelense en el plano internacional, imponiéndose 5-4 (global) en la gran final de la Liga Concacaf 2022: ¿Tienen miedo de enfrentar al León?

“En el fútbol no hay miedo, son cosas que pasan. Habíamos perdido una final. No fue bonito, pero en su momento logramos levantarnos y por eso somos los actuales bicampeones”, afirmó Gamboa, quien se estará uniendo al microciclo de la Selección de Costa Rica para los partidos de eliminatorias mundialistas contra Honduras y Nicaragua.

¿Cuándo juega Alajuelense la semifinal de la Copa Centroamericana?

Las fechas tentativas para los cruces de semifinales ya están establecidas: Alajuelense disputará la ida con Olimpia o Cartaginés entre el 21 y 23 de octubre, mientras que la revancha se jugará del 28 al 30 del mismo mes.