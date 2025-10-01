Es tendencia:
Entre Olimpia y Cartaginés, Alexis Gamboa eligió rival para a Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana: “No hay miedo”

Tras la hazaña contra Motagua, el capitán de Alajuelense no ocultó su deseo de medirse a este equipo en la Copa Centroamericana.

Por Maximiliano Mansilla

Alexis Gamboa eligió rival para a Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Liga Deportiva Alajuelense vivió otra noche soñada de Copa Centroamericana. Gracias a una impresionante volea de Joel Campbell y el gol in extremis de Diego Campos que sellaron la victoria 2-1, logró revertir la serie contra Motagua para mantener más vivo que nunca el sueño del tricampeonato.

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez pudo sobreponerse a las adversidades —desde la derrota en el Morera Soto hasta el grave episodio de indisciplina que ocurrió en la semana con cuatro de sus futbolistas— y se llevó otro importante premio: el boleto a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

Por lo que ahora espera en semifinales por el ganador entre Cartaginés y Olimpia. Los hondureños se impusieron 2-1 en la ida, obligando a los dirigidos por Andrés Carevic a ir este jueves por la hazaña al Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Alexis Gamboa eligió a qué rival quiere enfrentar con Alajuelense

Consultado al respecto sobre este tema, Alexis Gamboa, capitán y figura de la Liga, no anduvo con rodeos a la hora de elegir entre ambos equipos: En lo personal, me gustaría que fuera Cartaginés (el semifinalista) por representar a nuestro país. Pero bueno, creo que lleva una serie complicada y esperamos que ellos logren pasar”, afirmó.

Lo que todos en Alajuelense querían escuchar: a Diego Campos no le tembló el pulso para hacer esta declaración tras eliminar a Motagua

Su respuesta disparó al instante una repregunta en zona mixta, teniendo en cuenta que Olimpia fue el último gran verdugo de Alajuelense en el plano internacional, imponiéndose 5-4 (global) en la gran final de la Liga Concacaf 2022: ¿Tienen miedo de enfrentar al León?

“En el fútbol no hay miedo, son cosas que pasan. Habíamos perdido una final. No fue bonito, pero en su momento logramos levantarnos y por eso somos los actuales bicampeones”, afirmó Gamboa, quien se estará uniendo al microciclo de la Selección de Costa Rica para los partidos de eliminatorias mundialistas contra Honduras y Nicaragua.

¿Cuándo juega Alajuelense la semifinal de la Copa Centroamericana?

Las fechas tentativas para los cruces de semifinales ya están establecidas: Alajuelense disputará la ida con Olimpia o Cartaginés entre el 21 y 23 de octubre, mientras que la revancha se jugará del 28 al 30 del mismo mes.

