Newcastle vs. Barcelona: ¿a qué hora juegan y cómo ver el partido? Champions League 2025

Newcastle y Barcelona se cruzarán por la primera jornada de la UEFA Champions League en un partido sumamente esperado. Los Blaugranas buscarán ganarla 12 años luego de su última conquista. Las Urracas intentarán dar la gran sorpresa.

Ambos clubes conocen la importancia de empezar con el pie derecho bajo este sistema de 36 equipos. Así lo hizo, por ejemplo, París Saint-Germain, equipo que tiene la difícil tarea de defender el título obtenido a mediados del corriente año.

Desde Fútbol Centroamérica, reunimos todos y cada uno de los datos que usted no puede dejar de conocer para seguir el ansiado enfrentamiento de la máxima competencia europea a nivel clubes. A continuación, todo lo que tiene que saber.

¿A qué hora juega Newcastle vs. Barcelona por la UEFA Champions League?

Newcastle y Barcelona se enfrentarán por la primera jornada de la Champions League. El partido será este jueves 18 de septiembre del 2025, en el St. James’ Park. Se disputará a partir de las 13.00 horas de toda Centroamérica, lo que equivale a las 14.00 horas de Panamá y las 15.00 horas ET de Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Barcelona por UEFA Champions League en Centroamérica?

Este esperado partido de Champions League se podrá ver en el servicio de streaming Disney+, que ofrece un importante descuento para los aficionados centroamericanos hasta el 27 de septiembre. También lo transmitirá ESPN.

¿Cómo llega Newcastle al partido por UEFA Champions League 2025?

Newcastle United buscará comenzar de la mejor manera en su estadio. Llega a este partido después de conseguir una victoria, dos empates y sufrir una derrota en sus últimos cuatro partidos de Premier League. Mostró mucha irregularidad.

¿Cómo llega Barcelona al partido por UEFA Champions League 2025?

Barcelona llegó a Inglaterra con la moral alta, después de golear al Valencia. Bajo la dirección técnica de Hansi Flick, el equipo blaugrana buscará trasladar su buen momento en LaLiga de España a la UEFA Champions League. Quieren ganarla.

Newcastle vs. Barcelona: historial entre ambos clubes en UEFA Champions League